Klinikum Wolfsburg nur noch eingeschränkt erreichbar

Wolfsburg

Das Klinikum Wolfsburg trifft weitere Sicherheitsvorkehrungen wegen des Coronavirus: Ab sofort steht Patienten und Besuchern nur noch der Haupteingang offen. Ab Dienstag ist das Café & Restaurant im Foyer für externe Gäste nicht mehr zugänglich. Auch Selbsthilfegruppen oder andere Vereine müssen sich vorerst einen anderen Ort für ihre Veranstaltungen suchen.

Monika Müller : Krankenhaus ist eine sensible Einrichtung

„Im Klinikum geht die Sicherheit der Patienten und Mitarbeiter vor“, erklärt Klinikumsdezernentin Monika Müller die weiteren Vorsorgemaßnahmen. „Ein Krankenhaus ist eine besonders sensible Einrichtung, die zu schützen ist, damit die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung gewährleistet werden kann. In Wolfsburg haben wir bislang keinen bestätigten Corona-Verdachtsfall, müssen aber vorsorglich die Ansteckungsgefahr für Patienten und Beschäftigte so gering wie möglich halten.“

Das Klinikum appelliert angesichts der Situation um das Coronavirus und der aktuellen Grippewelle zusätzlich an die Eigenverantwortung eines jeden einzelnen. Es bittet, die Notwendigkeit von Krankenhausbesuchen genau zu hinterfragen. „Wenn möglich sollte auf einen Besuch verzichtet werden“, erklärt der Medizinische Direktor Dr. Akhil Chandra. „Uns ist bewusst, dass dies im Einzelfall sehr hart ist.“

Zelt für Patienten vor der Notaufnahme

Bereits am vergangenen Freitag hat das Wolfsburger Klinikum vor der Notaufnahme ein Zelt aufgebaut, in dem sich Patienten zunächst voranmelden müssen. Nur werden die Sicherheitsmaßnahmen, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu minimieren, intensiviert und ausgeweitet. Auch des Gesundheitsamt Wolfsburg schränkt seine Erreichbarkeit ein.

Fragen zum Coronavirus können Wolfsburger an der Hotline der Stadt unter der Nummer 05361 28 28 28 (montags bis freitags, jeweils von 10 bis 18 Uhr) stellen.

Von der Redaktion