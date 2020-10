Klinikum Wolfsburg behandelt derzeit vier Corona-Patienten

Wolfsburg

Angesichts steigender Corona-Infektionen hat das Wolfsburger Klinikum die höchste Warnstufe ausgelöst. Neben einem weitgehenden Besuchsverbot gelte für das Personal in Patientenbereichen jetzt eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken, sagte Stadtsprecherin Christiane Groth am Donnerstag. Auch in den Verwaltungsbereichen müsse nun ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden und das Bewegungsbad sei geschlossen.

Im Klinikum werden den Angaben zufolge derzeit vier Patienten mit einer Coronavirus-Infektion behandelt. Davon liegen zwei Patienten auf der Intensivstation, sie müssten aber nicht beatmet werden. „Insgesamt stehen im Klinikum 30 Intensivbetten zur Verfügung“, erläuterte die Sprecherin.

Am Donnerstag meldete die Stadt zehn bestätigte Neuinfektionen. In den vergangenen sieben Tagen seien 57 Personen positiv getestet worden. Das entspreche einem Inzidenzwert von 45,8.

Planbare Operationen sollen nicht verschoben werden

Die Schwere und Häufigkeit der Erkrankungen sei deutlich geringer als zu Beginn der Pandemie, weil der Altersdurchschnitt der Infizierten gesunken sei. Außerdem würden Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen inzwischen besser geschützt. „Bei steigenden Fallzahlen wird auch die Zahl der infizierten Patienten mit Behandlungsbedarf im Klinikum ansteigen“, betonte Groth. Nach derzeitigem Stand stehe dafür genügend Pflegepersonal zur Verfügung. Es sei auch nicht vorgesehen, dass planbare Operationen wie zu Beginn der Pandemie verschoben werden.

Die Arbeitsbelastung für das Personal steige mit dem Besuchsverbot allerdings deutlich an, „da die Patienten dann auf die Versorgung und Kommunikation einzig durch das Personal angewiesen sind“, sagte die Sprecherin. Es steige also insbesondere auch die psychische Belastung. „Ängste der Patienten vor Infektion, fehlende soziale Kontakte zu Angehörigen erschweren den Genesungsprozess und erfordern besondere Aufmerksamkeit und Fürsprache durch die Mitarbeitenden. Absprachen und Information der Angehörigen kommen als weitere, oft sehr zeitintensive Aufgabe hinzu“, so Groth. Das dauerhafte Tragen von FFP2-Masken sei zudem durchaus belastend.

Von Florian Heintz