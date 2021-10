Klinikum Wolfsburg baut Angebot für Corona-Tests aus

Wolfsburg

Ab dem 11. Oktober sind die Corona-Schnelltests für die meisten Wolfsburger nicht mehr kostenlos. Auch im Testzentrum im Klinikum Wolfsburg müssen die Abstriche künftig bezahlt werden. Gleichzeitig wird ab Montag das Angebot erweitert: „Neben Antigen-Schnelltestungen bieten wir dann zusätzlich auch PCR-Testungen an“, teilte Sprecher Thorsten Eckert auf WAZ-Anfrage mit.

Getestete können ihr Ergebnis auf dem Smartphone empfangen

Außerdem arbeitet das Testzentrum ab sofort mit der Corona-Warn-App. So müssen Bürger bei Antigen-Schnelltests nicht im Testzentrum auf ihr Ergebnis warten. „Es wird etwa 15 Minuten nach dem Test auf die App übertragen. Voraussetzung ist, dass die getestete Person auf der Corona-Warn-App das Schnelltestprofil eingerichtet hat“, erklärt Eckert.

Antigen-Schnelltests für Besucher bleiben kostenlos

Entsprechend der bundeseinheitlichen Vorgaben kosten die Antigen-Schnelltests ab dem 11. Oktober in der Regel Geld und sind nur noch in Ausnahmefällen kostenlos. Im Testzentrum des Klinikums werden für die Antigen-Schnelltests ab dem 11. Oktober 11,50 Euro fällig. Für einen PCR-Test müssen Testpersonen 76 Euro zahlen. Alle kostenpflichtigen Tests müssen direkt vor Ort und vorab per EC Karte bezahlt werden. Eine Barzahlung ist leider nicht möglich.

Bei der Preisgestaltung richte sich das Klinikum nach der Gebührenordnung der Ärzte beziehungsweise nach dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab, der als Abrechnungsgrundlage für Leistungen dient, die innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung erbracht werden. Antigen-Schnelltests für Besucherinnen und Besucher von Patientinnen und Patienten im Klinikum sollen im Test-Zentrum weiterhin kostenfrei angeboten werden.

Terminvereinbarungen über Website

Termine müssen vorab über www.klinikum.wolfsburg.de gebucht werden. An den Öffnungszeiten ändert sich nichts: Der Betrieb läuft montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr; samstags, sonntags und feiertags ist das Testzentrum geschlossen.

Von Christian Opel