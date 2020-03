Klinikum Wolfsburg: Zutritt jetzt nur noch nach Befragung!

Wolfsburg

Angesichts der dynamischen Entwicklung der Corona-Infektionen in Deutschland setzt das Klinikum Wolfsburg bis Anfang der kommenden Woche schrittweise weitere präventive Maßnahmen um – und schränkt den Zugang ins Haus noch weiter ein. Besucher gelangen nur nach Befragung ins Gebäude.

Personen aus Risikogebieten erhalten keinen Zutritt

Zur Kontrolle werden Beschäftigte des Klinikums am Haupteingang alle Personen befragen, die das Haus betreten möchten. Erst im Anschluss wird Patienten und Besuchern der Zutritt gewährt. Zum Schutz aller dürfen Personen, die sich in den vergangenen zwei Wochen in Risikogebieten wie China, Italien oder dem Iran aufgehalten haben, das Klinikum nicht mehr betreten. Das Wolfsburger Klinikum setzt damit einen Erlass des niedersächsischen Gesundheitsministeriums um.

„Dies dient der Sicherheit und hilft uns Verdachtsfälle zu identifizieren“, erklärt Dr. Akhil Chandra, Medizinischer Direktor des Klinikums Wolfsburg. „Wir wissen, dass diese organisatorischen Maßnahmen einschneidenden Charakter haben. Gleichwohl wollen und müssen wir unserer Verantwortung gegenüber unseren Patienten, Besuchern sowie Beschäftigten gerecht werden“, betont Klinikumsdirektor Wilken Köster.

Klinikum Wolfsburg : Nebeneingänge und Café sind geschlossen

Das Klinikum weist noch einmal daraufhin, dass die Nebeneingänge geschlossen wurden und für Patienten und Besucher nur noch der Haupteingang an der Sauerbruchstraße geöffnet ist. Einzige Ausnahme ist der Zugang zur Kinderklinik. Zusätzlich verweist das Klinikum noch einmal darauf, dass das Café und Restaurant „Cliverde“ für externe Gäste bis auf Weiteres geschlossen ist.

