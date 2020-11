Wolfsburg

Tolle Idee: Auszubildende zur Gesundheits- und Krankenpflege am Klinikum haben sogenannte Aktivierungsboxen für Demenzerkrankte gestaltet. Sie beinhalten zahlreiche kleine Schätze, die bei den Patienten alle Sinne ansprechen und damit verbundene Erinnerungen wecken sollen.

Die Azubis stellten die insgesamt 20 Boxen im Rahmen des Demenzprojektes des Klinikums mit viel Kreativität selbst zusammen. Künftig werden die Themenkisten im Klinikalltag regelmäßig bei Einzel- oder Gruppenangeboten für kurze Gedächtnisübungen von dementen Patienten eingesetzt.

Boxen erinnern an Weihnachten , den VfL oder Jahreszeiten

Die Themen, zu denen die Pflegeschüler ihre Kisten packten, waren ganz unterschiedlich. Einige beschäftigten sich mit der Advents- und Vorweihnachtszeit. Andere füllten sie mit gesammelten oder selbst gebastelten Exponaten, die zu den verschiedenen Jahreszeiten oder den Themen Küche, Hauswirtschaft, Handwerk oder auch zum Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg passen.

Die Pflegeschüler trugen zahlreiche Exponate wie Fotos, Liedtexte, Gewürze, Düfte oder auch Geschichten zusammen, die das Gedächtnis der Patienten aktivieren und sie durch das Sehen, Riechen, Hören, Schmecken und Fühlen an schon länger zurückliegende Erlebnisse erinnern sollen.

Von Pflegeschülern am Klinikum Wolfsburg zusammengestellt: eine Aktivierungsbox zum Thema Advent. Quelle: Klinikum Wolfsburg

Die Arbeit mit solchen Boxen habe sich bei der Versorgung von Demenzpatienten bewährt und sollte sich kontinuierlich in ihrem Alltag wiederholen, unterstreicht Marion Marx, Demenzfachkraft am Klinikum: „Auch bei uns im Klinikum wollen wir das Gedächtnis der Patienten aktiv fördern. Das ist besonders wichtig, damit die Demenz nicht so schnell fortschreiten kann.“

Marx koordiniert zusammen mit ihrer Kollegin Julia Neumann das Demenzprojekt im Klinikum. Sie freuen sich über das große Engagement der Azubis. „Die Boxen sind gerade unter den aktuell schwierigen Bedingungen im Klinikum und beim weiter geltenden generellen Besuchsverbot eine sehr gute Möglichkeit, unseren Demenzpatienten ein paar vertraute Augenblicke zu schenken“, bedankt sich Neumann.

Die Versorgung von Menschen mit einer Demenzerkrankung ist für Angehörige aber auch für das Personal in Kliniken eine besondere Herausforderung. Das Land Niedersachsen stellte dem Klinikum Wolfsburg Fördermittel bereit, um den Krankenhausaufenthalt von dementen Patienten zu verbessern.

