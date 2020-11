Klinikum Wolfsburg: Mehr Patienten nach Alkoholmissbrauch in Notaufnahme

Wolfsburg

Führt die Corona-Krise zu wachsendem Alkoholkonsum? Die Behandlungszahlen des Wolfsburger Klinikums scheinen diesen Trend zu bestätigen, denn in den ersten neun Monaten dieses Jahres stieg die Zahl der eingelieferten Patienten nach Alkohol- und Drogenmissbrauch in der Zentrale Notfallaufnahme (ZNA) um rund 25 Prozent.

Von Januar bis September wurden 224 Notfallpatienten mit der Diagnose Substanzmissbrauch behandelt. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es lediglich 180 Patienten. Anders als zunächst vermutet habe der Lockdown im Frühjahr aber nicht zu einem Anstieg der Fallzahlen geführt, sagt ZNA-Leiterin Dr. Bernadett Erdmann. Im Gegenteil: „Auffällig ist, dass es im März, April und Mai deutlich weniger Patienten als im Jahr zuvor waren.“ Dagegen habe es im Zeitraum von Juli bis September einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen gegeben.

Dr. Bernadett Erdmann: „Auffällig ist, dass es im März, April und Mai deutlich weniger Patienten als im Jahr zuvor waren.“ Quelle: Stadt Wolfsburg

Gab es nach dem ersten Lockdown eine ausgeprägte Feierlust?

Ob Menschen möglicherweise zum Alkohol greifen, um während der anhaltenden Corona-Pandemie ihre Sorgen, Ängste oder Stress zu verdrängen, kann Erdmann nicht sagen. Eine eindeutige Erklärung für diesen Trend hat sie nicht. Mit Blick auf das aktuelle Infektionsrisiko rät die Chefärztin aber ausdrücklich, auf den Griff zur Flasche zu verzichten: „Alkohol schwächt unser Immunsystem. Daher sind wir anfälliger für Krankheiten und auch für das Coronavirus.“

Besonders stark stiegen die Behandlungszahlen im bisherigen Jahresverlauf in der Altersgruppe der 36- bis 45-Jährigen mit einer Steigerung von 44 auf 56 Patienten an. In der Gruppe der 46- bis 55-Jährigen verdoppelten sich die Fallzahlen sogar nahezu von 24 auf 45.

Von Florian Heintz