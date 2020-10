Wolfsburg

Sie lassen Dinge vor dem bloßen Auge verschwinden, singen Lieder und tragen Gedichte vor. Den jungen Patienten auf der Kinderstation des Wolfsburger Klinikums zaubern sie ein Lächeln auf das Gesicht, doch manchmal werden sie auch aus dem Zimmer geworfen. Die Klinikclowns des Vereins „Clinic-Clowns Hannover“ versuchen traurigen Patienten Mut zu machen und ein Stück Lebensfreude zu schenken. Klinikclown Tania Klinger (59) alias „Feodora“, bringt seit 15 Jahren Freude in den Alltag am Wolfsburger Klinikum. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Renate Jeschar (62), die als „Fupp“ auftritt, lässt sie Kinderherzen höher schlagen.

Feodora schenkt Patienten seit 15 Jahren ein Lächeln

Bunte Knöpfe zieren die Weste von Feodora, sie trägt einen Hut und im Gesicht eine medizinische Mund-Nasenbedeckung. Doch die rote Clownsnase darf nicht fehlen und auf der Gesichtsmaske ist mit ein lächelnder Mund gezeichnet. Feodoras gute Laune steckt an und genau das ist ihr Auftrag, wenn sie die Kinder im Klinikum einmal pro Woche besucht. Sie klopft an die Tür und nimmt Kontakt zu Patienten und deren Familien auf. Im Duo sind sie als so genannte „Kontaktclowns“ auf der Kinderstation unterwegs. Dafür haben sie eine spezielle Ausbildung. „Feodora“ ist gelernte Theaterpädagogin und Diplom-Sozialpädagogin. Über ihren Verein wird sie im Krankenhaus eingesetzt – in Wolfsburg nunmehr seit 15 Jahren.

Klinikclowns in Wolfsburg: Infos zum Verein Die Arbeit der Clowns im Wolfsburger Klinikum werden vom Verein „Clinic-Clowns Hannover“ über Spendengelder finanziert. Der Verein ist mit 14 Clowns in zehn Kliniken in Niedersachsen aktiv. Gegründet wurde der Verein im Jahr 2001. Der Verein bildet die Clowns aus und ermöglicht Supervisionen. Seit 2015 ist der Verein dem Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e.V. angeschlossen. Aufgrund von Corona sind die Spenden zurückgegangen, wie Tania Klinger mitteilt. Unterstützt werden kann der Verein über dieses Spendenkonto: „Clinic Clowns Hannover e.V.“, IBAN: DE93 2504 0066 0444 4311 00, BIC: COBADEFF250.

Für die Kinderstation sind die Clowns unverzichtbar. Denn: Der Besuch lenkt die jungen Patienten von ihren Sorgen, Schmerzen und Ängsten ab. „Lachen ist wichtig für die Heilung der Kinder“, sagt Prof. Jacqueline Bauer, Chefärztin der Kinderklinik. Wieder an das Leben zu glauben, ein bisschen Freude im Alltag zu verspüren und die Herzen der traurigen Kinder zu erreichen – all das schafften die Clowns im Klinikum. „Ich bin wirklich sehr dankbar, dass sie uns besuchen kommen, auch für das Personal auf der Station sei das wichtig. Denn, auch die Mitarbeiter könnten so für ein paar Minuten Abstand zu ihrem Alltag gewinnen“, so Bauer.

Wegen Corona: Kein direkter Kontakt zu den Patienten

Doch Corona hat die auch die Arbeit der Klinikclowns verändert: „Wir bleiben an der Tür der Krankenzimmer stehen und haben keinen direkten Kontakt zu den Patienten“, sagt Klinger. Während sie sonst mit ihrer gesamten Mimik kommunizieren, seien sie derzeit auf den Kontakt über die Augen beschränkt. Und dennoch möchten sie den Alltag der Kinder mit Lichtblicken füllen. Ein Zaubertrick, ein nettes Gespräch oder ein kleines Gedicht –manchmal reicht das schon. Ob die Klinikclowns das Zimmer betreten dürfen, entscheiden allerdings die Patienten. „Manchmal werden wir auch weggeschickt“, sagt Renate Jeschar, das sei jedoch selten und eher bei jugendlichen Patienten der Fall.

Von Nina Schacht