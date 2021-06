Klinikum Wolfsburg: Endlich sind wieder Besucher erlaubt

Besuche außerhalb der festgelegten Besuchszeit sind im Klinikum Wolfsburg auch in besonderen Fällen nach vorheriger Rücksprache – in der Regel mit dem behandelnden Arzt – möglich. Ausnahmen gelten hier insbesondere für Väter oder Bezugspersonen in der Geburtshilfe und auf der Mutter-Kind-Station, auf den Intensivstationen, in der Kinderklinik und der Palliativmedizin.

Das Klinikum weist außerdem darauf hin, dass in der Zentralen Notfallaufnahme Patienten derzeit maximal von einer Person begleitet werden können. Die Begleitperson muss getestet, geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen sein.