Klinikum: Patienten für Corona-Tests auf Isolierstation

Wolfsburg

In Wolfsburg wurde bislang „eine einstellige Zahl“ von Personen mit Krankheitssymptomen auf das Coronavirus getestet, teilte die Stadt Wolfsburg am Dienstag auf Anfrage mit. Bislang seien alle Tests im Klinikum, bei Hausärzten und im Gesundheitsamt negativ verlaufen. „Einige Personen sind in häuslicher Quarantäne oder auf der Isolierstation des Klinikums“, erklärte die Stadt. Dezernentin Monika Müller betonte aber: „Wir haben immer mal wieder Menschen, die bis zum Ergebnis des Tests – in der Regel 24 Stunden – im Klinikum auf der Isolierstation bleiben.“

Zutritt nur noch über den Hauseingang

Das Krankenhaus hat mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen auf die Coronavirus-Epidemie reagiert. Dazu gehört, dass Besucher das Klinikum nur noch über den Haupteingang betreten können. Über den Nachteingang geht es hinein, der Ausgang erfolgt über die Drehtür. Auf diese Weise lassen sich Berührungen vermeiden. Und das funktioniert: Die meisten Besucher und Patienten halten sich an diese Regelung. „Alles läuft normal“, sagt Klinikumssprecher Thorsten Eckert.

Allerdings sieht es im Klinikum anders aus als sonst: Im Foyer ist rot-weißes Flatterband gespannt, um Besuchern den richtigen Weg zu weisen. Das klappt in den meisten Fällen auch gut. Falls nicht, sind noch die Mitarbeiter der Rezeption da, die dann helfen.

Mobile Station mit Desinfektionsmittel

Im Foyer steht außerdem ein mobile Station mit Desinfektionsmittel. Fast niemand geht daran vorbei, ohne sich die Hände damit einzureiben. Besonders Vorsichtige nehmen dazu nicht die Finger, sondern bedienen den Spender mit dem Arm.

Ungewöhnlich leer war am Dienstagmittag das Restaurant „Cliverde“ im Foyer des Klinikums. In dem Gastro-Bereich sollen sich Besucher des Klinikums ab sofort nicht mehr aufhalten – wegen der möglichen Ansteckungsgefahr. Mitarbeiter des Klinikums können dort aber weiterhin ihre Pausen verbringen. Abgesperrt ist der Bereich zwar nicht, aber ein Schild weist darauf hin, den Bereich zu meiden. Daran hielten sich am Dienstag fast alle Besucher.

Weißes Zelt vor der Notaufnahme

Die Notaufnahme hat ebenfalls Vorsichtsmaßnahmen wegen des Coronavirus ergriffen: Seit Freitag steht dort ein großes Zelt, in dem sich Patienten voranmelden müssen. „Unser oberstes Ziel ist, dass wir in jeder Situation unseren Versorgungsauftrag in der Notfallaufnahme weiter erfüllen können“, erklärt Dr. Bernadett Erdmann, Chefärztin der ZNA. „Wir müssen deshalb verhindern, dass sich zum einen unsere Patienten, aber eben auch unsere Mitarbeiter anstecken.“ Deshalb sei es wichtig, Patientenwege und Prozesse von von vornherein klar zu strukturieren.

Der Appell der Chefärztin: „Wir bitten eindringlich, nur bei akuten Notfällen in unsere ZNA zu kommen.“

Von Sylvia Telge