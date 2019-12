Wolfsburg

Die Städte Braunschweig, Wolfsburg und Wolfenbüttel bringen mit ihren kommunalen Krankenhäusern eine stärkere, intensive und kooperative Zusammenarbeit auf den Weg, um der Bevölkerung in der gesamten Region ein bestmögliches Angebot bieten zu können. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Montag unterzeichnet.

Thomas Pink : „Das ist ein deutliches Signal“

Die Krankenhauslandschaft in Niedersachsen kann die Herausforderung der Zukunft nur bewältigen, wenn alle Gesundheitsakteure und dabei maßgeblich die Krankenhäuser verstärkt untereinander zusammenarbeiten. „Aufgrund der guten Erfahrungen mit unserer Kooperation mit dem Klinikum Braunschweig, ist es uns eine große Freude, die Zusammenarbeit auf Wolfsburg auszuweiten. Das ist ein deutliches Signal nach außen“, erklärt Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink.

Ulrich Markurth : „Wir müssen uns ergänzen“

Für Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth ist die vereinbarte Kooperation – Details und Schwerpunkte sollen in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam ausgearbeitet werden – eine nicht zu unterschätzende Chance für kommunale Krankenhäuser, sich im Wettbewerb der Kliniken zu behaupten: „In der Region sind wir stark, wenn jeder seine Stärken einbringen kann und wir uns ergänzen, anstatt überall die gleichen Ressourcen aufzubauen und uns untereinander Konkurrenz zu machen.“

Klaus Mohrs : „Privatisierung verhindern“

Einen Gedanken, den auch Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs aufgreift: „Wenn kommunale Kliniken schon früher über Zusammenarbeit nachgedacht hätten, hätte es vielleicht die eine oder andere Privatisierung nicht gegeben.“ Erste Ansätze für Kooperationen haben die drei Kliniken bilateral in den vergangenen Jahren bereits erprobt. So zum Beispiel in den Bereichen Pathologie, Onkologie, Teleneurologie oder Kinderchirurgie. Wenn für bestimmte Leistungen im Rahmen einer Behandlung in einem Klinikum die entsprechenden Voraussetzungen nicht bestehen, kann eine der Partnerkliniken dies übernehmen.

Verbesserung der Patientenversorgung

Die drei Kommunen sind sich einig, dass eine optimierte Versorgungsstruktur von verschiedenen Leitgedanken getragen werden muss: Dazu gehört zum einen die Verbesserung der Patientenversorgung. Dies bedeutet den Ausbau bereits bestehender Strukturen und schließt explizit den abgestimmten Aufbau noch fehlender, zum Teil spezialisierter Strukturen mit ein.

Von der Redaktion