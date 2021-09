Wolfsburg

Laute Parolen für den Klimaschutz: In Wolfsburg haben sich am Freitagnachmittag mehr als 170 Aktivistinnen und Aktivisten an dem weltweiten Klimastreik beteiligt. Fridays for Future hatte kurz vor der Bundestagswahl unter dem Motto #AllefürsKlima zur Demonstration aufgerufen. In der VW-Stadt wurde die Kundgebung gemeinsam mit Verdi und Attac organisiert.

Bereits am Vormittag liefen die ersten Demonstrationen in Deutschland, insgesamt wurden 470 Veranstaltungen angemeldet. Die Protestler in Wolfsburg trafen sich um 14 Uhr auf dem Rathausvorplatz. Nico Lamprecht von Verdi begrüßte die Teilnehmer und listete einige Forderungen an die Politik auf. Unter anderem forderte er, dass mehr Güter auf Schienen transportiert werden und er möchte, dass sich die Politiker für mehr Photovoltaik- und Windkraftanlagen einsetzen.

Rund 170 Aktivisten demonstrierten in Wolfsburg für den Klimaschutz

Danach gingen rund 120 Aktivisten durch die Porschestraße zum Bahnhofsvorplatz, wo die Zwischenkundgebung stattfand. Die anderen 50 Teilnehmer fuhren mit dem Fahrrad zum Willy-Brandt-Platz. Die Fußgänger skandierten beispielsweise „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, die Fahrradfahrer machten mit ihren Klingeln viel Lärm.

Klimastreik in Wolfsburg – eine Bildergalerie:

In Wolfsburg organisierte Fridays for Future, Verdi und Attac eine Kundgebung zum weltweiten Klimastreik. Die Aktivisten fordern, dass sich die Politiker ernsthaft um den Klimaschutz kümmern.

Die Gruppe traf sich am ZOB wieder, wobei die Demonstranten mitten über die Kreuzung liefen und fuhren, sodass Busse und Autos einen Zwischenstopp einlegen mussten. Vito Brullo (Grüne Jugend) hielt das riesige Plakat am Kopf des Demonstrationszuges, anschließend hielt er seine Rede. „Man muss an vielen Rädern drehen, um eine gute Zukunft zu erreichen. Doch das geht nur, wenn wir nicht in Zynismus verfallen, sondern den Frust über die aktuelle Politik in Stärke umwandeln“, so der Wolfsburger.

Alexander Sturm von Fridays for Future Wolfsburg ist zufrieden

Die Teilnehmer des weltweiten Klimastreik demonstrierten für die Einhaltung der Klimaziele des Pariser Abkommens und sie fordern von der nächsten Bundesregierung, dass sie sich für den Klimaschutz einsetzt. „An dieser Wahl entscheidet sich, ob die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden kann“, sagte Alexander Sturm von Fridays for Future. Der Mitorganisator ist zufrieden mit der Teilnehmerzahl, denn bei der letzten Demo vor dem Rathaus waren nur rund 20 Wolfsburger dabei.

Bei der Gruppe von Fridays for Future in Wolfsburg wird nicht zwischen Schülern und älteren Aktivisten unterschieden. Nico Kasprzyk steht für die ältere Generation. „Die Ressourcen sind begrenzt, demnach müssen sie intelligent und vernünftig verbraucht werden. Denn wir leben nur auf dieser Erde und dieser blaue Juwel muss geschützt werden“, betonte der 49-Jährige vor dem Wolfsburger Bahnhof.

Frank Bsirske demonstrierte mit den Wolfsburgern

Unter den Demonstranten war auch Frank Bsirske (Grüne). Er möchte als Direktkandidat für den Wahlkreis Wolfsburg-Helmstedt in den Bundestag einziehen. Bsirske betonte, dass das Auto das wichtigste Verkehrsmittel bleiben werde und daher auf Elektromobilität gesetzt werden müsse. „Die ganzen Ziele verlangen Milliardeninvestitionen, die mit der Schuldenbremse nicht vereinbar sind“, sagte Bsirske.

Alfred Hartung von Attac erklärte, dass selbst in einer Stadt wie Wolfsburg nicht nur auf Elektromobilität gesetzt werden darf. „Wir müssen weg vom Individualverkehr und auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Dazu muss die Anzahl der Busse erhöht werden und das Angebot kostengünstiger werden“, erklärte Hartung.

Wolfsburger Aktivisten: Politiker sollten auf Bürger und Experten hören

Nach der Zwischenkundgebung ging es wieder zurück zum Rathausvorplatz, die einen riefen wieder laute Parolen, die anderen setzten ihre Fahrrad-Klingen ein. Zum Schluss sprach Alexander Sturm direkt die Vertreter des Volkes an: „Liebe Politikerinnen und Politiker, hört auf die Bevölkerung und lasst euch von Experten beraten.“ Und Nico Kasprzyk erinnerte nochmal an die Wahl am Sonntag: „Macht die Kreuze an der richtigen Stelle, damit das Klima geschützt wird.“

Von Ann Kathrin Wucherpfennig