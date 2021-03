Wolfsburg

„Wolfsburg vereint fürs Klima“ lautet das Motto einer Kundgebung am Freitag, 19. März, um 17 Uhr vor dem Wolfsburger Rathaus, zu der die Jusos aufgerufen haben. Angemeldet ist die Klimademo unter Pandemie-Bedingungen für bis zu 75 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Mund-Nasen-Schutz, die sich vorher bei den Jusos anmelden sollten. Bisher sind rund 40 Anmeldungen eingegangen. Beteiligen werden sich laut dem Orga-Team neben Privatleuten mehrere Vereine, Gruppen und erwartungsgemäß die SPD.

Anmeldung

Außerdem angemeldet: Grüne, Falken, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), Attac, die Gewerkschaft Verdi und Fridays For Future. Weiterhin bitten die Jusos wegen der Auflagen alle, die noch mit dabei sein wollen, sich per Email an info@jusos-wolfsburg.de oder per Whatsapp (keine Anrufe) unter der Nummer 05361/8518166 vorher zu melden.

Von Andrea Müller-Kudelka