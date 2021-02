Sven-Erik Timm von der LSW berichtete von der Umstellung der Fahrzeugflotte – so gibt es jetzt ein neues E-Lastenfahrrad – und zeigte anhand von Schaubildern, wie sich der Prozentsatz regenerativer Energie seit 2010 in Bezug auf Biomasse/Biogas, Deponiegas, Wind, Wasser und Photovoltaik verändert hat. Um weiterhin preisgünstig und sicher liefern zu können, sei eine Digitalisierung des Geschäfts- und Arbeitsalltags notwendig, betonte er. Dass Wolfsburgs bei der CO2 -Bilanz im Vergleich zu anderen Kommunen nicht ganz so gut aussieht, hänge damit zusammen, dass es im urbanen Raum wenig Platz für Wind- und Solar-Energie-Anlagen gäbe. Dafür ist die LSW in Sachen Energieberatung, beim Neubau oder der Sanierung eigener Gebäude sowie beim Aufbau von Ladestationen rege.