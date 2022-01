Wolfsburg

Eine Zivilstreife der Polizei Wolfsburg fuhr am Samstagmorgen gegen 3.15 Uhr die Kleiststraße in Richtung Lessingstraße. Den Beamten fiel ein E-Scooter-Fahrer auf, der auf dem Fußweg in Schlangenlinien fuhr. Bei dem 22-jährigen Wolfsburger stellten die Polizisten einen deutlichen Atemalkohol fest.

Führerschein vom Wolfsburger E-Scooter-Fahrer einkassiert

Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Dem E-Scooter-Fahrer wurde im Klinikum eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Zahl der betrunkenen oder berauschten E-Scooter-Fahrer ist laut der Polizei in den letzten Monaten deutlich angezogen. Bisher wurden 44 Trunkenheitsfahrten registriert. So wurde ein 23-Jähriger mit 2,41 Promille angehalten. Nach einer Blutprobe wurde sein Führerschein sichergestellt.

