Gärtnern liegt ihm nicht - das gab Friedrich Grünberg (76) bei seiner offiziellen Verabschiedung am Sonntagnachmittag im Föhrenkrug offen, und mit einem Augenzwinkern, zu. Vielmehr war er es, der Vereinssatzungen korrigierte und auf den neuesten Stand brachte. Nicht zuletzt wird er auch deshalb von seinen Kollegen aus den Bezirksverbänden „der Papst der Satzung“ genannt. Oberbürgermeister Klaus Mohrs dankte dem ehemaligen Vorsitzenden des Bezirksverbandes Wolfsburg und Umgebung für seine Arbeit. Knapp 25 Jahre lang war Grünberg im Vorstand des Bezirksverbandes der Kleingärtner Wolfsburg und Umgebung, 17 Jahre davon als Vorsitzender.

Oberbürgermeister: „Unsere Ehefrauen haben den grünen Daumen“

„Kleingärten sind Kleinode in der Stadt“, so Mohrs auf der Abschiedsfeier, die auch zum Stadtklima beitrugen und für Geselligkeit sorgten. „Auch viele junge Familien entdecken, wie schön es ist, draußen etwas mit den Händen zu gestalten“, so der Oberbürgermeister, der an diesem Tag einen bedeutenden Unterschied zwischen ihm und Grünberg feststellte: „Sie erledigen lieber Verwaltungskram, als im Garten zu arbeiten. Das kann ich von mir in der Zwischenzeit nicht mehr behaupten“, sagt Mohrs mit einem Lächeln im Gesicht. Und dennoch, eine Gemeinsamkeit hätten sie: „Unsere Ehefrauen haben den grünen Daumen“, so Mohrs. Die Ehefrau von Grünberg war es dann auch, die ihm dem Rücken für seine Arbeit im Bezirksverband freigehalten habe, wie der ehemalige Vorsitzende zum Abschied dankend sagte.

Für den rasen ist Grünberg zuständig: Doch die Gartenarbeit erledigt sonst seine Frau. Quelle: Roland Hermstein

„Du warst einer von denen, die nicht alles widerspruchslos hingenommen haben. Du hast deine Meinung kund getan“, sagt Wolfgang Schönemann, Vize-Vorsitzender des Landesverbandes. Er hofft, dass Grünberg auch in seinem Ruhestand noch ab und an mit „Rat und Tat“ zur Seite stehen wird.

Von Nina Schacht