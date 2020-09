Wolfsburg

Er kennt sie in- und auswendig – die Kleingärten in Wolfsburg und ihre Pächter. Knapp 25 Jahre lang war Friedrich Grünberg (76) im Vorstand des Bezirksverbandes der Kleingärtner Wolfsburg und Umgebung, 17 Jahre davon als Vorsitzender. „Jetzt ist Schluss“, sagt er. Im WAZ-Interview berichtet er davon, weshalb Unkraut jäten nie seins war und warum mancher Kleingartenbesitzer ihn auch mal von einer „anderen Seite kennengelernt“ hat.

Herr Grünberg, nach 25 Jahren ist jetzt Schluss. Weshalb hören sie als Vorsitzender des Bezirksverbandes auf?

Ich habe nicht mehr genug Biss, bin nicht mehr angriffslustig genug. Aber das muss man als Vorsitzender des Bezirksverbandes sein. Die Hürden werden mir zu hoch. Manchmal denke ich dann, dass ich das nicht mehr will und schiebe Sachen auf. Aber gerade das sollte man im Vorstand nicht machen. Zum Beispiel bei der Übergabe eines Gartens. Sowas ist in zwei Tagen möglich, doch in manchen Vereinen dauert das mitunter ein halbes Jahr. Warum ist das so? Das verstehe ich nicht. Ich habe das früher anders gehandhabt. Zwischen altem und neuem Pächter kann man auch schneller eine Einigung erzielen – dann klappt das auch mit der Übergabe.

„Und Streit gibt es auch immer mal im Kleingarten , das gehört dazu“

... Sie sind also eher ein unkomplizierter „Typ“?

Ich denke einfach, dass ein gutes Miteinander im Verein wichtig ist. Ich habe viele Vier-Augen-Gespräche in den Kleingärten geführt. Das Vertrauen darf man hinterher nicht aufs Spiel setzen. Und meistens haben wir auch eine Lösung gefunden – auch dann, wenn jemand mal nicht mehr die Pacht zahlen konnte. Und Streit gibt es auch immer mal, das gehört dazu. Nur wer sich in den Kleingärten partout nicht an die Regel hält, lernt mich auch von einer anderen Seite kennen. Wenn es sein muss, gehe ich bis vors Gericht. Aber das war wirklich selten der Fall.

Am Sonntag werden Sie offiziell aus ihrem Amt verabschiedet. Was machen Sie mit der gewonnenen Zeit?

Das weiß ich schon sehr genau! Ich sitze gerne zu Hause an meinem PC, erstelle Excel-Tabellen, versuche Dateneingaben einfacher zu gestalten. Probiere einfach mal was aus. Das mache ich gerne. Der ganze ’Verwaltungskrempel’ macht mir mehr Spaß als buddeln. Das war auch so in meiner Zeit als Vorsitzender des Bezirksverbandes. Es gab viel Papierkram zu erledigen, beispielsweise bei der Übergabe der Gärten. Auch Bau- und Vereinsrecht mussten überwacht werden. Eigentlich ist der ganze Verein zu verwalten – dafür ist viel Arbeit im Hintergrund notwendig.

Papierkram sortieren statt Unkraut jäten: Sie sind also eigentlich gar kein Kleingärtner?

Die Gartenarbeit war nie mein Ding. Ich buddele nicht gerne in der Erde. Das macht alles meine Frau. Sie war es auch, die mich überhaupt in einen Kleingarten gebracht hat. Eigentlich wollte sie mit einem Wohnwagen rumreisen oder am Tankumsee ein Häuschen. Durch Zufall kam ein Kleingarten ins Spiel. Sie hat mich da mitgezogen. Pächterin der Parzelle in Fallersleben ist meine Frau... aber für das Rasenmähen bin ich zuständig.

Zeit von Corona: „Viele wollten zurück in die Natur“

Während der Corona-Kontaktbeschränkungen boomten die Kleingärten. War das auch in Fallersleben so?

Auf jeden Fall. Wir haben das hier auch gemerkt. Vor allem, als Kurzarbeit ein Thema war. Viele wollten zurück in die Natur und hatten plötzlich Zeit. Aber ein Kleingarten macht auch viel Arbeit - das darf man nicht vergessen. Jeden dritten Tag muss man schon herkommen, sonst überwuchern die Gärten. Als Faustformel gilt: Pro Quadratmeter Garten muss man eine Arbeitsstunde pro Jahr rechnen. Nur im Garten ausruhen ist nicht.

.... und dennoch möchten viele Menschen einen Kleingarten pachten?

Ja, die viele Arbeit ist ja nicht jedem bewusst. Aber wir könnten hier in Fallersleben eine Warteliste führen. Das möchten wir als Verein aber nicht. Ich sage den Interessenten immer, ruft wieder an. Manchmal ergeben sich auch kurzfristige Änderungen. Wenn einer kündigt, kann dann auch unkompliziert ein neuer Pächter den Garten übernehmen. Um das Gärtnern auszuprobieren, bieten wir auch Versuchsgärten an, die sind monatlich kündbar. Da kann man schauen, ob man das schafft. Im Moment sind sie aber vergeben.

Friedrich Grünberg wird am Sonntag, 9. September offiziell im Föhrenkrug aus seinem Amt verabschiedet.

Von Nina Schacht