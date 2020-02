Kleine Gespenster machen das Schloss Wolfsburg unsicher

Alt-Wolfsburg

Auch auf Schloss Wolfsburg gehören übernatürliche Wesen und Schauergeschichten zum Inventar. Am Freitagabend trafen sich im Stadtmuseum viele mutige Kinder und ihre Eltern zu einer Geisterführung unter professioneller Leitung und erfuhren viel über die Geschichte des Schlosses und seine Bewohner.

Gespenster-Führung: 50 Gäste im Schloss Wolfsburg

Unter den rund 50 Gästen waren viele als Geister verkleidete und mit Taschenlampen ausgerüstete Kinder. Die Spannung war groß, denn bei dem Rundgang sollten die Besucher tatsächlich auf übernatürliche und gruselige Gestalten treffen. „Hier muss sich aber wirklich keiner fürchten, denn die Geister denen wir heute begegnen sind uns alle positiv gesinnt, wir dürfen ihnen nur nicht ins Gesicht leuchten“, beruhigte die Schlossführerin Gundula Zahr (56) vom Stadtmuseum die jungen Teilnehmer.

Gespensterführung im Schloss Wolfsburg. Quelle: Tobias Broska

Als erstes traf die Gruppe auf die „Weiße Frau“, diese winkte in ihrem langen Kleid der Gruppe zu. Als einige doch in ihre Richtung leuchteten verschwand sie hinter einem Fenster und traute sich nicht mehr vor. „Der Mönch mit der haarigen Hand“ war da schon etwas mutiger, der vorn über gebeugt schreitende Ordensbruder kam direkt auf die Kinder zu und ließ sich auch von ihnen beobachten. Ihn traf die Gruppe ebenso wie die „Weiße Frau“ auf ihrem Weg durch das Schloss, den Schlossgarten und die St. Marienkirche immer wieder.

Weiße Frau und der Mönch begleiteten Gruppe in die St. Marien-Kirche

Auf dem Weg in die Kirche, um sich die Gruft der ehemaligen Schlossherren anzusehen, fanden die Kinder einen Sarg direkt am Schlossgraben. Als dann auch noch der bucklige Mönch mit einer Laterne in der Hand auf sie zuschritt, bekamen es einige mit der Angst zu tun. In der Kirche zeigten die Geister, dass sie auch im Spuken gut geübt waren.

Viel Applaus für Schloss-Führerin Gundula Zahr

„Am meisten habe ich mich erschreckt, als der Mönch mit seinem Stock gegen die Kirchenfenster geschlagen hat, aber er war ja doch gar nicht so böse und wollte uns nur erschrecken“, sagte Veronika (7) die mit ihrer Schwester und den Eltern auf die Geistertour gekommen war. Zum Ende der Reise hörten sie noch Wölfchen dem Schlossgespenst beim Heulen zu und durften sich dann bei Geisterblut und süßem Gespensterallerlei von den Strapazen erholen. Die Schlossführerin Gundula Zahr erntete großen Applaus nach ihrer gelungenen Führung durch die Geschichte des schönen Wolfsburger Schlosses.

Lesen Sie auch:

Von Tobias Broska