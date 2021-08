Kleidung im DOW gestohlen: Polizei fahndet mit Fotos nach Ladendieben

Wolfsburg

Im Duo auf Beutezug in den Designer Outlets Wolfsburg: Die Polizei fahndet nach zwei Ladendieben mit Fotos aus einer Überwachungskamera. Das Paar hat Kleidung im Wert von rund 600 Euro aus einem Geschäft im DOW gestohlen. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann und diese Frau?

Die Taten ereigneten sich bereits im Juni. Am Montag, 21. Juni, kam es zu einem vollendeten Diebstahl in dem Modegeschäft. Einen Tag später, am 22. Juni, hingegen scheiterte das Duo.Denn eine aufmerksame Verkäuferin beobachtet die beiden, so dass sie nichts einstecken konnten.

Staatsanwaltschaft hat die Veröffentlichung der Bilder angeordnet

„Eine Videokamera hat die Beschuldigten bei der Tatbegehung aufgezeichnet und das Amtsgericht Braunschweig hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Veröffentlichung der Bilder angeordnet“, erklärt Polizeisprecher Thomas Figge.

Täterbeschreibung: Sie hat ein auffälliges Tattoo im Nacken

Und so werden die beiden Täter beschrieben: Die eine Person ist männlich, etwa 50 bis 55 Jahre alt und etwa 175 bis 180 Zentimeter groß. Sie ist von kräftiger Statur, trägt eine Brille und hat kurzes grau-meliertes Haar. Bekleidet war die Person am Tattag mit einer blauen Jeans, einem hellblauen Poloshirt und darüber einer blauen Steppweste.

Die zweite Person ist weiblich, etwa 50 Jahre alt und etwa 160 bis 165 Zentimeter groß.Auch sie ist von kräftiger Gestalt, trägt eine Brille und hat langes blondes Haar. Sie trug am Tattag eine dunkle Jeans, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jacke. Sie führte eine helle Umhängetasche mit sich. Besonders auffällig ist ein Tattoo im Nacken.

Hinweise zu den beiden Gesuchten nimmt das 2. Fachkommissariat in Wolfsburg unter Telefon 05361/4646-0 entgegen.

