Wolfsburg

In Wolfsburg hat ein unbekannter Täter erneut zahlreiche Autos mit Klebstoff beschmiert. Mindestens sieben VW-Leasingfahrzeuge wurden in den vergangenen Tagen durch Kleberattacken beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 18 000 Euro.

Die Taten ereigneten sich den Angaben zufolge zwischen Mittwoch und Samstag in der Alten Landstraße am Steimker Berg und auf einem Supermarktparkplatz am Berliner Ring. Im Laufe des Samstags zwischen 7.30 und 14 Uhr wurden die Beschädigungen teils von den Besitzern bemerkt, teils von eingesetzten Polizeibeamten entdeckt. Dabei seien großflächige Klebstoffanhaftungen an den Fahrzeugseiten beziehungsweise Motorhauben entdeckt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Bei den beschädigten Autos handelt es sich ausschließlich um neu zugelassene Leasingwagen der Marke Volkswagen: zwei Tiguan, ein Amarok, drei Golf und ein Passat. Die Polizei bittet Zeugen, die zu der genannten Tatzeit verdächtige Personen an dem Supermarkt oder im Bereich Steimker Berg gesehen haben, sich unter Telefon (0 53 61) 46 46 0 zu melden.

Die Serie von Klebstoffattacken auf Autos in Wolfsburg hält bereits seit drei Jahren an. Seit Frühjahr 2017 wurden mehr als 530 Autos mit Kleber beschmiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Ein Muster ist bei den Tatorten nicht erkennbar, alle Stadtteile waren bereits betroffen. Über das Motiv des Täters lässt sich nur spekulieren – möglicherweise ist ein VW-Hasser am Werk.

