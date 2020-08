Klebstoff-Attacken: Wieder drei Fahrzeugen in Wolfsburg beschädigt

Wolfsburg

Die Serie der Kleberattacken geht weiter: Zwischen Montag und Sonntag registrierte die Polizei drei weitere beschädigte Autos gemeldet. Die Schadenssummer liegt mittlerweile bei fast zwei Millionen Euro.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest

Der oder die Täter schlugen an verschiedenen Stellen zu: Im Hellwinkel beschmierten sie einen Golf 8, in Hehlingen einen Amarok und am Steimker Berg einen Golf 7. Die Autos, so die Polizei, wiesen „teils großflächige Anhaftungen von Klebstoff“ auf. Eine Schadenhöhe könne man noch nicht nennen.

Auffällig ist wieder, dass der oder die Täter wieder nur Volkswagen beschmieren. Die Gesamtzahl der beschädigten Fahrzeuge – fast alles Autos der Marke Volkswagen – beträgt über 660. Die Schadenssumme liegt bei über 1,8 Millionen Euro – die Serie von Kleberattacken hält seit 2017 Wolfsburger Autobesitzer in Atem.

Von der Redaktion