Kleberattacke: Täter schlägt in Vorsfelde zu

Vorsfelde

Der oder die Klebertäter haben wieder zugeschlagen: Am Wochenende wurde ein Auto in der Wilhelm-Busch-Straße mit Flüssigkleber beschädigt.

Das Auto habe auf einem Parkplatz vorm Haus gestanden, berichtet die Besitzerin. Vor dem Wochenende war noch alles in Ordnung, am Montagnachmittag jedoch fand sie die Kleberspuren am Heck und unterhalb der Tankklappe vor. „Ich war total erschrocken, sauer, traurig – alles!“, schildert sie den Schock. Sie hatte den weißen VW Golf 8 am Donnerstag rückwärts eingeparkt, die Spuren am Auto lassen vermuten, dass der Täter im Vorbeigehen vom Rasenstreifen aus zuschlug.

Auch unterhalb der Tankklappe sind Kleberspuren zu sehen. Quelle: privat

Ein Besuch in der Waschanlage half nicht weiter, daher fuhr die Vorsfelderin im Anschluss zur Polizei, wo man die Anzeige aufnahm. „Ich hoffe, dass alle die Augen aufmachen und auf ihre Autos aufpassen und der Täter so irgendwann geschnappt wird“, sagt sie.

Wie in fast allen bisherigen Fällen handelt es sich bei dem Wagen um ein Leasingfahrzeug von VW. Besonders ärgerlich: Die Tat ist nur wenige Tage vor Abgabe des Fahrzeugs passiert, am Mittwoch gibt die 41-Jährige Vorsfelderin den Wagen wieder ab.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 53 61) 46 46-0 zu melden.

Von Frederike Müller