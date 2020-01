Wolfsburg

Die Serie reißt nicht ab: Schon wieder haben unbekannte Täter Autos mit Flüssigkleber beschädigt, dieses Mal sind mehrere Wagen in Kreuzheide betroffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Fahrzeuge, ein Golf, ein Sportsvan, ein Touran und ein Passat, standen laut Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Emil-Nolde-Straße. Die Wagen seien an den Seitenteilen, Stoßfängern, der Motorhaube oder auch an den Leuchten durch Kleber beschädigt worden. Im Durchschnitt sei ein Schaden von 3000 Euro pro Auto entstanden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Nummer (0 53 61) 46 46-0 entgegen.

Berichte von einem fünften betroffenen Wagen

Eine der Betroffenen berichtet inzwischen sogar von einem fünften Auto, das ebenfalls beschmiert worden sei. Der Besitzer habe das aber vermutlich selbst noch nicht bemerkt und war am Sonntag mit dem Wagen unterwegs – seither habe sie ihn noch nicht erreichen können.

Sie selbst war die erste, die den Schaden an den vier ersten Autos am Sonntagnachmittag bemerkte und danach Polizei und die anderen Autobesitzer aus der Hausgemeinschaft informierte. „Als wir den Schaden an unserem Touran gesehen haben, haben wir uns gleich auf dem ganzen Parkplatz umgeguckt, weil wir wissen, dass hier etliche Leasing-Fahrzeuge stehen“, berichtet die 42-Jährige. Schon in der Vergangenheit waren es fast ausschließlich VW-Leasing-Wagen, die beschmiert wurden.

„Ich weiß nicht, wem dieser Mensch eigentlich Schaden zufügen will“

Ihr Auto wurde an einer der hinteren Türen, dem Heck und der Tankklappe mit Kleber bespritzt. „Es muss jetzt neu lackiert werden, sonst könnte es passieren, dass VW den Wagen im April nicht zurücknimmt“, sagt sie. Je nachdem, wie die Versicherung den Schaden einstuft, müsse sie für die Reparatur einen Anteil zwischen 150 bis 500 Euro zahlen, sagt die Wolfsburgerin. „Ich weiß nicht, wem dieser Mensch eigentlich Schaden zufügen will“, sagt sie über den Täter. „Auch VW ist ja gegen solche Fälle versichert. Aber eine der Betroffenen aus unserer Hausgemeinschaft ist eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern – ihr tut das natürlich richtig weh.“

Nach Gesprächen mit den anderen Autobesitzern ist sich die Wolfsburgerin sicher: Die Taten müssen zwischen 20 und 21 Uhr passiert sein, der Täter sei vermutlich aus Richtung Süden von der Hubertus-Straße gekommen und habe sich von da aus vorgearbeitet.

Von Frederike Müller