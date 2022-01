Wolfsburg

Es ist ein ärgerlicher Start ins neue Jahr: In der Silvesternacht beschmiert ein Unbekannter sieben Autos an der Straße Eichelkamp mit Kleber. Der Schaden wird dieses Mal auf 20 000 Euro geschätzt. Nachdem es längere Zeit keine neuen Fälle gab, häufen sich die Kleber-Attentate wieder. Betroffen sind meistens geleaste Volkswagen-Modelle oder Dienstwagen. Manchmal trifft es auch selbst gekaufte Autos mit ähnlichen Kennzeichen-Kombinationen.

Anwohnerin wechselt Kennzeichen am Wagen

Eine Anwohnerin, die selbst kein Leasing-Fahrzeug besitzt und die schon zweimal Opfer von Klebe-Attacken wurde, hatte darum ihr Kennzeichen gewechselt: „Ich war in der Stadt und habe mir andere Nummernschilder geholt“. Diesmal sei ihr Wagen nicht betroffen gewesen, aber andere Autos daneben. Wieder waren es ausschließlich VW-Fahrzeuge: Zwei T-Roc, drei VW-Tiguan, ein Polo sowie ein Golf Variant. Der Täter beschmierte Türen, Motorhaube oder Heckklappen. Allerdings dürfte der Kennzeichentausch für die Besitzer von Leasing-Fahrzeugen nicht ohne weiteres möglich sein, da sie selbst nicht Halter der Fahrzeuge sind.

Die jüngsten Kleber-Attacken 31. Dezember/1. Januar: Sieben Autos am Eichelkamp mit Kleber beschädigt. 28./29. Dezember: Der Schmierfink beschädigt drei VW-Autos in Fallersleben. 26./27. November: In Vorsfelde werden fünf Autos beschmiert. 23./24. Oktober: An der Bebelstraße wird ein Golf mit Kleber verunstaltet. 21./22. Oktober: Zwei T-Roc werden an Roseggerstraße und Ganghoferstraße verklebt.

Seit mehr als vier Jahren werden immer wieder VW-Autos verklebt

„Das ist schon eine Sauerei. Wieso macht man so was?“, fragt Versicherungsmakler Paolo Mannesi, als er das beschädigte Auto eines Kunden begutachtet. Seit April 2017 wurden in Wolfsburg rund 850 Autos beschmiert. Es sind so viele Fälle, dass einige Fahrzeugbesitzer inzwischen mehrmals betroffen sind. Kurt Rame gehört dazu. 2020 wurden Scheibe und Heckklappe seines Wagens beschmiert. Als er im Oktober sein neues Auto abholte, habe er noch gedacht: „Hauptsache, es passiert mir nicht noch mal im neuen Jahr bei dem neuen Wagen. Und tatsächlich, so ist es wieder gekommen, dass ich wieder betroffen bin.“

Polizei hofft auf Hinweise auf verdächtige Personen

Hinweise auf den Täter oder die Täterin gibt es auch dieses Mal nicht. Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch geht davon aus, dass der oder die Unbekannte sehr unauffällig handelt und die Autos im Vorbeigehen mit dem Kleber besprüht. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. „Auch wer sich an Beobachtungen erinnert, die einem erst im Nachhinein als verdächtig erscheinen, sollte sich melden“, appelliert aus dem Bruch. „Es ist nicht schlimm, sollte der Hinweis zu nichts führen.“

Hinweise an die Polizei in Wolfsburg unter Tel. 05361-46460.

