Klaus Römer: Der Hobbyfotograf mit dem Blick für Wolfsburg

Auf den ersten Blick wirkt es wie eine Fotomontage: Im Hintergrund das starre Wolfsburger Rathaus, vorne die geschwungenen Linien von Pagodenzelten und darauf Schatten, die aussehen, als stammten sie von riesigen Palmenblättern. Doch das Bild ist nahezu unbearbeitet. Die Pagodenzelte gehören zum Gourmetfest, das 2016 auf dem Hollerplatz stattfand. Und die Schatten stammen von den Dachstreben des Kunstmuseums. Das Foto ist ein typischer Geniestreich des Wolfsburger Fotografen Klaus Römer. Trotz großer Erfolge hat er das Hobby nie zum Beruf gemacht.

„Ich habe als Kind mal in einem Film gesehen, wie sich auf einem leeren Blatt in heller Flüssigkeit ein Bild entwickelte – das war für mich wie Zauberei“, erzählt Römer. Heute ist er 63 Jahre alt und fotografiert inzwischen digital, doch die Faszination ist geblieben.

Einige der Fotos in unserer Bildergalerie:

Zur Galerie Starke Kontraste, klare Linien, perfekt abgepasste Momente: Römers Fotografien zeigen Wolfsburgs Architektur und Menschen aus klug gewählten Perspektiven.

Noch als Schüler trat Römer in eine Fotografie-AG ein. Vorgesehen war, dass die Schüler regelmäßig die Gruppen wechselten. Doch Klaus Römer wollte unbedingt dauerhaft in seiner Foto-Gruppe bleiben. Die Lehrer ließen ihn. Seine Vorliebe für Schwarz-Weiß-Bilder stammt noch aus dieser Zeit: „Farbe war teuer und aufwendig“, erinnert er sich.

Nach der Schule blieb das Fotografieren zwar auf der Strecke („Da waren eher Mädels und Disco angesagt“), doch als der geborene Schöppenstedter 1980 nach Wolfsburg zog, lockte auch schon wieder die Kamera.

Volkshochschulkurse bei Heinrich Heidersberger

Zu Römers Glück bot zu dieser Zeit der berühmte Wolfsburger Fotograf Heinrich Heidersberger Volkshochschulkurse an. „Er war eigentlich ein Grantler und sparsam mit Komplimenten. Deshalb habe ich mich umso mehr gefreut, wenn er meine Bilder gelobt hat.“

Noch mehr Inspiration bekam Römer von Fred Düx, der eigentlich aus der Werbung stammte. „Er hat mir das grafische Sehen beigebracht“, sagt Römer.

Vorliebe für Grafik, Architektur und gerade Linien

Mit seiner Vorliebe für Architektur, Grafik und klare Linien war Römer in Wolfsburg goldrichtig. Die junge Stadt präsentierte sich schnörkellos und jederzeit bereit, aus interessanten Perspektiven abgelichtet zu werden.

Aber auch die Herausforderung, Menschen im genau richtigen Moment abzupassen, nimmt Römer immer gern an. Auf einem Bild sieht man eine Frau vorm Kaufhaus „ Hertie“, die einen Schuh verloren hat. Die Fassade über ihr sieht aus wie eine Klaviertastatur. Römer nennt das Bild „ Absatzprobleme bei Hertie“.

Zirkusartistin bei den „wahren“ Kunststücken

Ein anderes Foto zeigt eine Artistin vom „Cirque Nouveau“ in der Autostadt. Doch das Bild ist nicht beim Auftritt der Turnerin entstanden, sondern zeigt sie ölverschmiert, während sie konzentriert im Zirkusgerüst klemmt und mit beeindruckender Kraft die Drahtseile festzieht.

Römers Blick für Formen, Linien und Momente hat ihm schon einige Ausstellungen und Ehrungen eingebracht. Im bundesweiten Wettbewerb „Deutsche sehen Deutsche“ wurden mehrmals Fotos von ihm im Katalog der besten Beiträge aufgenommen.

Trotzdem wollte der VW-Werker das Hobby nie zum Beruf machen. Lieber das sichere Gehalt genießen und die Kreativität in der Freizeit ausleben, ist sein Credo. Wer seine Bilder sehen will, kann sich trotzdem schon freuen: Römer schmiedet schon Pläne für eine nächste Ausstellung in Wolfsburg.

Ein Eichhörnchen wird zum Facebook-Star

Was dort vermutlich nicht zu sehen sein wird, ist die Aufnahme eines Eichhörnchens vorm Wohnzimmerfenster – ein Handy-Schnappschuss, der dafür auf Facebook sehr erfolgreich war. „Eigentlich mag ich Ausstellungen lieber, weil man da mit den Besuchern diskutieren kann – ein Like hingegen sagt noch nicht viel aus“, meint Römer. „Aber in den sozialen Netzwerken erreicht man dafür mehr Menschen. Ein zweischneidiges Schwert.“

Von Frederike Müller