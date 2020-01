Wolfsburg

Oberbürgermeister Klaus Mohrs wird am Mittwoch, 15. Januar, in dem Format „Mit Mohrs Reden Online“ wieder zu aktuellen Themen aus Wolfsburg Rede und Antwort stehen. Die 45-minütige Sendung beginnt um 20.15 Uhr und ist im Internet auf wolfsburg.de/fragmohrs und auf der städtischen Facebookseite zu sehen.

Themenschwerpunkt ist der Doppelhaushalt

Nachdem der Entwurf für den Doppelhaushalt 2020/2021 am 8. Januar in den Rat der Stadt eingebracht wurde, wird der Schwerpunkt der Sendung auf dem städtischen Haushalt liegen. Im vergangenen Jahr wurde zudem ein verwaltungsweiter Prozess zur Modernisierung und Haushaltsoptimierung durchgeführt, an dessen Ende nun ein Verwaltungspaket mit 197 Vorschlägen steht, welches dem Rat ebenfalls vorgelegt wurde. Darin enthalten sind sowohl Ertragssteigerungen durch Erhöhung von Steuern, Gebühren, Abgaben und Eintritten, aber auch Aufwandsreduzierungen.

Fragen können übers Internet gestellt werden

Natürlich können Interessierte auch Fragen zu anderen städtischen Themen stellen – wer diese aus erster Hand beantwortet bekommen möchte, sollte einschalten und mitmachen. Wie gewohnt besteht die Möglichkeit, direkt im Internet in der Live-Sendung aktiv teilzunehmen und Fragen an das Wolfsburger Stadtoberhaupt zu richten, oder einfach nur Meinungen mitzuteilen.

Fragen lassen sich allerdings auch bereits vorab per E-Mail stellen an onlinekommunikation@stadt. wolfsburg.de oder über die städtischen Kanäle in den sozialen Medien facebook.com/stadtwolfsburg und twitter.com/stadt_wolfsburg mit dem Hashtag #fragmohrs.

