Klau im DOW: Amtsgericht Wolfsburg verurteilt zwei Marokkaner

Wolfsburg

Zehn Monate Haft für besonders schweren Diebstahl. So lautet das Urteil, dass das Wolfsburger Amtsgericht am Freitag gegen einen 37-jährigen Marrokaner aussprach. Bei einem weiteren Angeklagten setzte das Gericht eine sechsmonatige Haftstrafe zur Bewährung aus. Die beiden Männer hatten im Dezember vergangenen Jahres in den Designer Outlets Kleidung im Wert von rund 2000 Euro gestohlen. Ihr Diebesgut nutzten die Männer im Anschluss nicht nur selber, sondern verkauften es auch weiter.

Diebesgut im Wert von 1800 Euro

In einem der beiden Fälle gingen die beiden aus Marokko stammenden Männer gemeinschaftlich vor. Um die Alarmanlagen des Geschäfts zu umgehen, kamen sie mit einer speziell vorbereiteten Tüte in das Bekleidungsgeschäft. Während der 25-jährige Angeklagte die Tüte aufhielt, packte der 37-Jährige ein Hemd und sieben identische Pullover in die Tüte. Die Angeklagten gaben an, die Kleidung im Wert von knapp 1800 Euro teilweise behalten und teilweise an andere weiterverkauft zu haben. Damit machten sie sich des gewerbsmäßigen Diebstahls schuldig.

Die zweite Tat beging der ältere Angeklagte alleine. Für seine Diebestour suchte er erneut ein Ladengeschäft im Outlet-Center auf und stahl Kleidung, um diese anschließend zu verkaufen.

Angeklagter wollte Geld für Familie

Vor Gericht ließen beide Männer größtenteils ihre Anwälte sprechen und vollständige Geständnisse abgeben. Die Vorstrafenregister beider Täter weisen Einträge für ähnliche Straftaten auf. Der jüngere Angeklagte äußerte sich vor Gericht widersprüchlich. Zur Begründung seiner Tat sagte er, dass er die Kleidung weiterverkauft habe, um seiner Familie in Marokko Geld zu schicken. Auch in der Vergangenheit habe er gestohlen, weil er keine ordentliche Kleidung gehabt habe. Die Richterin entgegnete ihm in ihrer Urteilsbegründung: „Es mag sein, dass sie keine schöne Kleidung haben, das ist aber keine Rechtfertigung. Diebstahl ist strafbar.“ Da er derzeit einen Job hat und zuvor noch nicht durch gewerbsmäßiges Stehlen aufgefallen war, entschied sich die Richterin seine sechsmonatige Haftstrafe zur Bewährung auszusetzen. Ein Bewährungshelfer soll ihn dabei unterstützen, „eine gewisse Überzeugung für den Rechtsstaat zu entwickeln“.

Haftstrafe alternativlos

Für den zweiten Angeklagten stand eine Bewährung nicht zur Debatte: Er beging die erste Tat im Outlet-Center nur wenige Wochen, nachdem er wegen eines anderen Delikts auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen worden war. Mitte Dezember ging es für ihn deshalb bereits wieder in Untersuchungshaft, jetzt muss er für weitere zehn Monate hinter Gitter: „Offensichtlich hat das Vertrauen, dass man Ihnen bei Entlassung entgegengebracht hat, nicht gefruchtet.“

Von Melanie Köster