Klasse Konzert: Kultrocker Rage begeistern 400 Fans im Hallenbad

Konzerte der Ruhrpott-Rocker Rage sind immer wieder ein besonderes Erlebnis: Im Gegensatz zu vielen Kollegen aus der Heavy Metal-Szene stehen sie nicht mit grimmig-bösen oder theatralisch-aufgeblasenen Gesichtern auf der Bühne, sondern mit einem Lachen im Gesicht. Ihre Botschaft lautet: Spaß haben und verbreiten. Und Spaß hatten die rund 400 Fans am Samstagabend beim 13. „Break Your Neck“-Festival im Hallenbad eine Menge.

„Heute gibt es was auf die Omme“ – mit diesem Versprechen läutete Peavy, der hünenhafte Sänger und Bassist der Kultband, das 90-minütige Konzert im Hallenbad ein. Und auf die Omme gab es reichlich: Gemeinsam mit Gitarrist Marcos Rodriguez und Drummer Vassilios Maniatopoulos haute der Herner einen Bandklassiker nach dem nächsten unter die feiernden Fans: „Deep In The Dark Hole“, „Shame On You“, „Don’t You Fear The Winter“ und „Set This World On Fire“ ließen sich die Metal-Fans von Anfang an vor der Bühne austoben.

„Sind das erste Mal in Wolfsburg “

Aber auch Stücke vom brandneuen Album „Wings Of Rage“ rockte das Trio live – „Let Them Rust In Peace“, „True“ und „Wings Of Rage“ wurden genauso frenetisch abgefeiert wie die Bandklassiker. Das lag zum einen an der abwechslungsreichen Songsauswahl, zum anderen an der unglaublichen Spielfreude des Trios. Premierenstress merkte man ihm nicht an: „Wir sind das erste Mal in Wolfsburg“, lachte Peavy ins Publikum. „Und unsere Tour startet erst nächste Woche.“ In dieser Form dürfen die Ruhrpott-Rocker gerne wiederkommen.

Organisiert wurde das Heavy Metal-Festival wieder von der Wolfsburger Band Revolt – die auch selbst auf der Bühne standen. Als die Lokalmatadoren loslegten, füllte sich der Platz vor der Bühne zusehends. Ihr abwechslungsreicher Thrash Metal kam prima an, die Truppe um den singenden Gitarristen Marc Baumstark spielte ein starkes, mitreißendes Konzert.

Eher auf Oldschool-Metal setzten Seducer aus Schweimke im Landkreis Gifhorn – als erste Band hatten sie es aber traditionell schwer, die Meute in Schwung zu bringen. Sie lösten die Aufgabe gut: Die Metalheads im Publikum forderten eine Zugabe.

Dritte Vorband war Endseeker, eine Death Metal-Truppe aus Hamburg. Und sie bereitete den Saal gut auf den Headliner Rage vor.

Von Carsten Bischof