Wolfsburg

Die Polizei stand am Mittwoch in Braunschweig selbst vor Gericht: Der Organisator einer Protestkundgebung in Wolfsburg hatte vor dem Verwaltungsgericht gegen Maßnahmen geklagt, die Beamte am 2. Juni 2020 gegen Demonstrierende in Wolfsburg ergriffen hatten. Es geht – wieder einmal – um die Nachwehen von Aktionen unter dem Motto #Block VW. Und es geht um eine der ersten Demonstrationen unter Corona-Bedingungen.

Eine ganze Reihe von Anträgen brachte Rechtsanwalt Nils Spörkel aus Göttingen im Namen seines klagenden Mandanten ein. Zumindest in einem Punkt gab ihm das Gericht Recht: Die Verlegung der Kundgebung von der Rasenfläche vor dem Amtsgericht auf einen Fußweg auf der gegenüber liegenden Seite der Rothenfelder Straße war rechtswidrig. Erstens habe der Verkünder – ein Polizist, der zwei offenbar überforderten Mitarbeitern des Städtischen Ordnungsdienstes zur Seite sprang – bei der Räumung der Wiese nicht ausreichend deutlich gemacht, dass rechtlich gesehen das Ordnungsamt zuständig ist. Zweitens sei aber auch die Maßnahme selbst inhaltlich ein Verstoß gegen das Grundrecht der Versammlungsfreiheit. Denn: Der Gehweg ist – was nicht sehr überrascht – ungeeignet für eine Kundgebung.

Eine Gefahr für das Amtsgericht, das nach Aussage des mittlerweile pensionierten Beamten im Zeugenstand durch die Räumung geschützt werden sollte, sahen der Vorsitzende, zwei Beisitzende und zwei Schöffen nicht gegeben. Videoaufnahmen der Polizeieinheit „Eiche 73/08“ und des freien Journalisten Jörg Bergstedt zeigten gleichermaßen, dass weder der Zugang zum Gebäude noch Fahrzeuge durch Personen, die mit Kreide Protestnoten aufs Pflaster schrieben, maßgeblich behindert wurden.

Polizei contra Straßenmalkreide: Aktionen wie diese führte ein Zeuge als Grund für die Verlegung der Kundgebung an. Das Verwaltungsgericht sah in diesem Protest keine maßgebliche Gefahr für den Zugang oder die Zufahrt am Amtsgericht. Quelle: Britta Schulze

Die Stimmung war bei allen Beteiligten aufgeheizt, die sengende Sonne trug dazu bei. Und es handelte sich um eine der ersten Demonstrationen nach Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Polizei war noch ungeübt im Abwägen von Versammlungsrecht und Pandemie-Schutz. Gleichzeitig waren die Beamten in Alarmbereitschaft, weil sie im Vorfeld der Kundgebung bei zwei Menschen eine Kletter-Ausrüstung beschlagnahmt hatten und vier weitere Personen vorläufig festgenommen wurden, während sie den Versuch gestartet haben sollen, sich von der Stadtbrücke am Phaeno abzuseilen.

Einem Angeklagten, der wegen einer ähnlichen Aktion im Jahr 2019 vor Gericht stand, und der Verkehrswende im Allgemeinen galt die Sympathie der Demonstrierenden. Diese wiederum waren genervt, weil ihr Marsch vom Bahnhof zum Amtsgericht laut Auflagen auf einem Fußweg statt auf der Fahrbahn stattfinden musste – schließlich wollten sie eigentlich den motorisierten Verkehr stoppen. Als sie vor dem Amtsgericht erfuhren, dass es neue Festnahmen gegeben hatte und dass sie wegen der Corona-Schutzmaßnahmen den aktuellen Prozess nicht alle im Saal verfolgen konnten, regte sich spontan neuer Protest. Nach der Räumung des ursprünglichen Versammlungsortes formierten sie sich irgendwann doch mit ihrem Transparent mitten auf der Rothenfelder Straße.

Kläger sieht mehr Verstöße gegen Versammlungsfreiheit

In der Folge wurden die Protestierenden von den Beamten von der Fahrbahn gedrängt und zum Teil auch geschleppt. Anschließend wurden Personalien aufgenommen, wobei die Gruppe von Beamten umstellt wurde, um sie einzeln vorzuführen. Etwa 45 Minuten dauerte das laut Beweisaufnahme, der Kläger spricht von rund zwei Stunden. Allen wurde ein Platzverweis für den Bereich der Innenstadt ausgesprochen.

Der Kläger und sein Anwalt sahen dabei noch mehr Verstöße: Die Demo auf der Straße sei zu Unrecht aufgelöst worden und weder die Feststellung der Personalien noch das Einkesseln der Gruppe, um diese Maßnahme durchzuführen, sei angemessen gewesen. Auch Platzverweise und Filmaufnahmen betrachtet Spörkel als ungerechtfertigten Eingriff in die Grundrechte. Das allerdings sah das Gericht anders.

Zwar hätte aus Sicht des beisitzenden Richters die Situation leichter entschärft werden können, wenn beide Seiten miteinander ins Gespräch gekommen wären. Um aber die Sicherheit im Straßenverkehr und die Sicherheit der Demonstrierenden selbst zu gewährleisten, seien die Maßnahmen angemessen gewesen, erklärte ein Pressesprecher zum Urteil. Der Kläger ist nicht zufrieden. „Wir gehen in Berufung“, teilte er am Tag nach der Verhandlung mit. Rechtsanwalt Spörkel geht davon aus, dass bis zur nächsten Verhandlung mindestens zwölf Monate ins Land gehen. „Die anderen Verfahren wegen der gleichen Sache werden so lange auf Eis liegen“, sagt er.

Von Andrea Müller-Kudelka