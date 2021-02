Wolfsburg

Auf dieses Duell freut sich ganz Wolfsburg: Sternekoch Sven Elverfeld aus dem „Aqua“ im Ritz-Carlton tritt in der beliebten TV-Kochshow „Kitchen Impossible“ gegen Tim Mälzer an. Ob der Chefkoch des Nobel-Restaurants in der Autostadt seinen Kontrahenten an den Rande des Wahnsinns bringt, ist am Sonntag, 14. März, um 20.15 Uhr auf Vox zu sehen. Viel darf Elverfeld noch nicht über die bereits abgedrehte Folge verraten. Aber: „Es war eine echte Herausforderung – und es hat viel Spaß gemacht.“

Tim Mälzer und Sven Elverfeld kochen regionale Gerichte nach

Das Prinzip der TV-Show ist bekannt: Mälzer und sein „Koch-Gegner“ stehen vor der Aufgabe, Gerichte in einer fremden Küche nachzukochen. Ohne Rezept. Ohne Zutatenliste. Ohne die eigene Kochausrüstung. Lediglich durch schmecken und riechen kommen die Spitzenköche dem Geheimnis der Gerichte auf die Spur. Stammgäste der Restaurants, in denen die kulinarische Herausforderung stattfindet, bewerten dann das Ergebnis.

Die Köche schicken sich gegenseitig an zwei Orte, um dort die Spezialität eines ansässigen Kochs unter härtesten Bedingungen perfekt nachkochen. Mälzer musste für die Folge mit Sven Elverfeld ins Restaurant „Überfahrt" in Rottach-Egern und ins Restaurant „Francais“ in Frankfurt am Main fahren.

Sven Elverfeld konnte in einer Privatküche in Schorndorf sein Können zeigen

Elverfeld konnte in einer Privatküche in Schorndorf (Baden-Württemberg) sein Können zeigen, außerdem im „Zum gescheiten Beck“ in Feldberg-Bärental (Schwarzwald). Die Drehorte waren in dieser Staffel alle in Deutschland oder Österreich. Wegen Corona. Flüge in die weite Welt wären nicht angemessen gewesen.

Das ist „Kitchen Impossible“ In der sechsten Staffel der Vox-Kochshow „Kitchen Impossible“ tritt Promikoch Tim Mälzer wieder in spannenden Duellen gegen die deutschsprachige Koch-Elite an. In den sechs neuen Folgen „Kitchen Impossible“ muss sich Tim Mälzer gegen Sven Elverfeld, Daniel Gottschlich, Sepp Schellhorn, Alexander Wulf und Lucki Maurer beweisen. In der „Best Friends-Edition“ zum Staffelfinale treten dann mit Tim Mälzer, Tim Raue und Alexander Herrmann erstmals drei Köche gegeneinander an, um zu zeigen, wer in der Küche wirklich die Hosen anhat.

Der Corona-Virus spielte bei den Drehs insgesamt eine große Rolle. „Alle, die am Set waren, wurden auf das Virus getestet“, erzählt Elverfeld. Nicht nur er und Tim Mälzer, sondern auch die, die für Kamera, Ton und andere Dinge hinter den Kulissen zuständig waren. Ebenso die Fahrer, die die Köche an die Drehorte brachten „Wir haben immer Abstand gehalten“, erklärt der Wolfsburger Sternekoch. Wo das schwierig war, galt Maskenpflicht.

Auch im Wolfsburger Gourmet-Restaurant Aqua wurde gedreht

Nicht nur in den Restaurants wurde gedreht, sondern auch in Tim Mälzers Restaurant „Bullerei“ in Hamburg – und bei Sven Elverfeld im „Aqua“. Das Restaurant im Wolfsburger Ritz-Carlton ist aktuell wegen Corona geschlossen. Das ist der Grund, warum Elverfeld bei „Kitchen Impossible“ mitmachen konnte. „Wenn wir geöffnet haben, bleibe ich im Aqua.“ Da sei sein Platz. Deshalb hatte er ähnliche Fernseh-Anfragen bislang immer abgelehnt.

Elverfeld kennt Mälzer natürlich – und Mälzer ihn. Aber nicht so gut, dass beide die Stärken und Schwächen des anderen gut kennen. Das wäre ein Vorteil für die TV-Kochshow. Mal sehen, wie sich beide bei „Kitchen Impossible“ schlagen...

Von Sylvia Telge