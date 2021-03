Wolfsburg

Am späten Sonntagabend kam nach einem harten Wettkampf die Entscheidung mit der allerletzten Wertung. Der Wolfsburger Drei-Sterne-Koch Sven Elverfeld kochte mit Tim Mälzer in dessen Fernsehshow „Kitchen Impossible“ auf VOX um die Wette – und unterlag denkbar knapp. Zuvor gab es fast drei Stunden lang Unterhaltung vom Feinsten.

Jahrelang hatte Fernsehkoch Tim Mälzer gebaggert, bis Sven Elverfeld, Chefkoch des Restaurants „Aqua“ im Ritz, endlich zugesagt hat für die Sendung „Kitchen Impossible“. In dem TV-Format, das der Sender Vox ausstrahlt, duelliert sich Mälzer mit einem anderen Koch auf ungewöhnliche Weise.

Nachkochen ohne Zutatenliste und Rezept

Jeder bekommt jeweils zwei Gerichte vorgesetzt, die er dann in der Küche, aus der sie stammen, selbst zubereiten soll – ohne vorher zu erfahren, welche Zutaten verwendet wurden. Die muss der kulinarische Experte durch Probieren der Speise selbst herausfinden. Eine Jury aus Liebhabern der jeweiligen Speise bewerten dann am Ende.

„Die kochen doch alle mit dem Geodreieck!“

Mälzer, der keinen Hehl daraus macht, dass er nichts von Michelin-Sternen hält („Die kochen doch alle mit dem Geodreieck“), unterhielt wunderbar mit Großschnäuzigkeit und selbstbewusstem Eifer. Der Sternekoch Elverfeld hingegen erschien bei jeder Aufgabe unglaublich nervös und akribisch.

Sommerrollen bringen Elverfeld ins Schwitzen

Denn der TV-Koch ließ den Wolfsburger mit Genuss leiden. Er schickte ihn in eine private Küche, in der er vietnamesische Sommerrollen kochen sollte.

In Privatküchen herrscht grundsätzlich eine andere Ordnung als in Profiküchen. Das war schon die erste Herausforderung. Am Reisteig ist Elverfeld dann fast verzweifelt.

Mälzer ergötzt sich

Die Kamera fing diesen Moment komplett ein, in dem Elverfeld sagte: „Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.“ Mälzer lachte sich beim anschließenden gemeinsamen Anschauen der Beiträge ins Fäustchen: „Die 30 Sekunden spiele ich mir aufs Handy.“ Es wurde viel gekocht, experimentiert, geflucht und freundschaftlich gefrotzelt.

Schwarzwälder Kirschtorte für den gelernten Konditor

Am Ende sollte Sven Elverfeld Schwarzwälder Kirschtorte nachbacken, aber nicht irgendeine. Es ging um die offiziell beste Schwarzwälder Kirschtorte Deutschlands von Ramona Bizenberger in Feldberg-Bärental. Die war schon unter anderem Michael Jackson und Will Smith kredenzt worden. Der Wolfsburger hatte zwar mal Konditor gelernt, doch das ist mehr als 30 Jahre her.

Mälzer flucht über ayurvedische Küche

Elverfeld revanchierte sich Sterne-mäßig. Mit dem Vogelsberger Lamm des Kochs Patrick Bittner vom Restaurant Français im Steigenberger Frankfurter Hof musste sich Mälzer mit ayurvedischer Küche auseinandersetzen, was dem Pragmatiker so gar nicht passte. Aber fluchend und experimentierend setzte er sich mit der Aufgabe auseinander.

Das Geodreieck kam tatsächlich auch noch zum Einsatz. Tim Mälzer war gezwungen, eine gefüllte, würfelförmige Kartoffel zu kochen.

Nachdem es nach der ersten Runde 5,2 zu 5,0 für Mälzer stand, wurde es am Ende richtig spannend. Er bekam für die Kartoffel mit Trüffelsalat eine 5,4. In der Kirschtortenwertung lag Elverfeld wieder ganz nah auf – und scheiterte mit der allerletzten von zehn Wertungskarten, die ihm nur eine 1 von 10 gab. In der Gesamtwertung unterlag er mit 10,2 zu 10,6.

Von Robert Stockamp