Mit Spannung blicken Eltern, Lehrer und Erzieher auf das kommende Kita- und Schuljahr. Denn nach den Corona-Einschränkungen soll der Regelbetrieb in niedersächsischen Kitas ab 1. August und in den Schulen – wenn auch eingeschränkt – ab dem 27. August wieder starten. Bei niedrigen Infektionszahlen bedeutet das: keine Mindestabstände mehr, wohl aber feste Lerngruppen. Doch vor der Rückkehr zur Normalität in Kitas und Schulen stehen noch einige Fragezeichen.

Der Regelbetrieb sei für das neue Kita-Jahr wieder vorgesehen, allerdings werde noch auf die angepasste Verordnungs des Landes gewartet, heißt es von der Stadt Wolfsburg. Dementsprechend werde durch die Kitaträger der Regelbetrieb nach den Sommerferien vorbereitet

Nur wenige Kita-Mitarbeiter gehören zur Risikogruppe

Ein Personalmangel zeichnet sich in den Kitas nicht ab. In den 63 Kindertagesstätten in Wolfsburg mit verschiedenen Trägern war zuletzt der überwiegende Teil der Beschäftigten im Dienst. In den Kitas gebe es nur noch wenige Mitarbeiter, die aufgrund einer individuellen Corona-Risikobewertung noch nicht wieder im Dienst sein können, sagte Stadtsprecherin Monia Meier. Über den Einsatz von Kita-Beschäftigten, die zu einer Corona-Risikogruppe gehören, entscheiden die jeweiligen Träger der Einrichtungen.

„Eine grundsätzliche Schließung von Gruppen aufgrund von fehlenden Erziehern und pädagogischen Fachkräften gibt es in Wolfsburg zurzeit nicht“, so Meier. Alle Einrichtungen und Gruppen seien geöffnet und allen Kindern könne nach den Sommerferien wieder das vertraglich vereinbarte Betreuungsangebot unterbreitet werden. Trotzdem müssten sich Eltern, Kinder und das Personal weiterhin an die Hygieneregeln halten.

Ähnlich sieht es an den Schulen aus: In Wolfsburg sind im Schuljahr 2019/2020 rund 1200 Lehrkräfte tätig. Die Landesschulbehörde geht davon aus, dass nach den Sommerferien in den Schulen aller Schulformen ein eingeschränkter Regelbetrieb möglich sein sollte. Wie viele Lehrkräfte in Wolfsburg zu einer Risikogruppe gehören und deshalb möglicherweise nicht unterrichten können, dazu führt die Landesschulbehörde keine Statistik. Deshalb lässt sich auch nicht ermitteln, an welchen Schulen die meisten Lehrer fehlen.

„Ob, ab welchem Zeitpunkt und wie lange Lehrkräfte die Möglichkeit nutzen, sich als Angehörige der sogenannten Risikogruppe per Attest vom Präsenzunterricht in der Schule befreien zu lassen, hängt von vielen Faktoren ab“, sagte eine Sprecherin der Landesschulbehörde. Eingesetzt werden können nach den Sommerferien auch wieder Lehrkräfte, die älter als 60 Jahre sind.

Busfahrer sind durch Schutzscheibe von Fahrgästen abgeschirmt

Die Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG), die für die Schülerbeförderung zuständig ist, kämpft mit einem Personalmangel – allerdings unabhängig von Corona. Seit Mitte Juli fahren die Busse der WVG wieder nach regulärem Fahrplan. Im Einsatz sind dafür rund 200 Busfahrer. Wie viele Busfahrer zu einer Risikogruppe gehören, darüber hat die WVG keine Kenntnis. Eingesetzt werden auch in Corona-Zeiten „Mitarbeiter aller Altersklassen, auch vereinzelt Fahrer über 60 Jahre“, so eine Sprecherin der WVG. Sie seien durch eine Schutzscheibe von den Fahrgästen abgeschirmt. In den ersten Wochen der Pandemie sei ein hoher Krankenstand zu verzeichnen gewesen. Zu dieser Zeit fuhr die WVG aber nach einem Sonderfahrplan, so dass die Leistung aufrecht erhalten werden konnte.

