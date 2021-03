Kitas in Wolfsburg starten mit Impfungen und Schnelltests wieder durch

Wolfsburg

Für rund zwei Monate wurde für viele Eltern das Wohnzimmer zu Büro und Kinderzimmer zugleich. Die Kitas waren im Notbetrieb, viele mussten von zuhause aus arbeiten. Nun erlauben die neuen Bund-Länder-Beschlüsse seit Montag wieder den eingeschränkten Regelbetrieb. Ein Impfangebot für das Kita-Personal sowie Schnelltests sollen die Erzieherinnen und Erzieher schützen und mögliche Corona-Ausbrüche eindämmen

„Die Erleichterung bei der Mehrheit der Eltern ist groß“, sagt Stadtelternvertreterin Jessica Wirth. Verwaltung und Kitas hätten den Neustart gut vorbereitet. „Es ist super, dass so schnell geimpft werden konnte und nun auch Schnelltests zum Einsatz kommen.“ Wirth hofft, dass die Inzidenz unter dem Wert von 100 bleibt und ein Hin und Her von Öffnungen und Schließungen vermieden werden kann. Derzeit liegt die Inzidenz in Wolfsburg bei rund 50.

Impfangebote und Schnelltests für das Personal in den Kitas

Nicht nur die Eltern sind froh über die Wiedereröffnung. „Unsere Kinder sind fröhlich wieder angekommen, als wären sie nur ein Wochenende weg gewesen. Die Eltern haben sich gefreut – und wir auch“, fasst Dorothee Seidel, Leiterin der DRK-Kita in Westhagen, die Stimmung zusammen. Zwei geschulte Mitarbeiterinnen testen zweimal in der Woche auf Wunsch mit Antigen-Schnelltests ihre Kolleginnen und Kollegen. Am Freitag und Samstag wurden außerdem die ersten Beschäftigten im Impfzentrum im Congresspark geimpft: „Das hat toll funktioniert“, lobt Seidel die Organisation über die Stadt. „Wir warten nun auf die nächsten Termine.“

Nach zwei Monaten Notbetrieb liegen bei den Eltern die Nerven blank

Auch Agnes Ochmann vom Kinder- und Familienzentrum St. Joseph der katholischen Kirche ist froh, dass es wieder los geht. Nach mehr als zwei Monaten Notbetrieb hätten bei den Eltern die Nerven blank gelegen. Bisher durften nur die Kinder von Eltern betreut werden, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Das habe insbesondere bei den Müttern und Vätern für Unmut gesorgt, die Homeoffice und Betreuung ihrer Kinder unter einen Hut bringen mussten.

Der Wechsel ins Szenario B sei leicht gefallen, da die Abläufe schon bekannt gewesen seien. Kita und Krippe sind räumlich getrennt, die Eltern bringen ihre Kinder zeitlich versetzt im Fünf-Minuten-Takt in die Kita. Damit wolle man unnötige Begegnungen in der Elternschaft vermeiden. Mit diesem Kurs sei man bisher gut gefahren. „Ich bin dankbar, dass wir bislang bei uns keinen Corona-Fall hatten.“

Die Regeln für den Regelbetrieb Die Kitas sind vom Grundsatz her im Szenario B geöffnet. Das bedeutet, dass die Betreuung in der üblichen Gruppengröße erfolgt, es aber keine Durchmischung der Kita-Gruppen geben darf. Die Voraussetzung ist, dass die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt unter 100 Neuinfektionen bleibt. Steigt der Wert darüber, wechseln die Einrichtungen wieder in den Notbetrieb. Eine Wiederöffnung im Szenario B darf erfolgen, wenn der Wert der 7-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge unter 100 liegt.

Auch im Familienzentrum kommen Schnelltests zum Einsatz. Die ersten der 36 Mitarbeitenden wurden bereits geimpft, auch das Personal in Küche und Hauswirtschaft hat ein Impfangebot bekommen. Ochmann hofft, dass die Impfbereitschaft von derzeit 50 Prozent unter der Erziehenden noch steigt.

Stadt hat inzwischen 720 Beschäftigte von Kitas und Schulen geimpft

Die Stadt hatte am vergangen Freitag damit begonnen, Mitarbeitende von Kitas und Schulen zu impfen. Von den 2000 Impfwilligen haben inzwischen 720 eine erste Impfung erhalten, weitere 1080 Impfungen sollen am kommenden Freitag und Samstag folgen. Um größere Personalausfälle zu vermeiden, erfolgen die Impfungen gestaffelt. Wie bei einer Grippeschutzimpfung kann es auch bei der Corona-Schutzimpfung zu Impfreaktionen wie Abgeschlagenheit oder Kopfschmerzen kommen. Beim Personal der städtischen Kitas gab es bei bislang 56 Impfungen 16 Ausfälle.

Nicht nur, aber auch wegen dieser Personalausfälle konnten noch nicht alle Gruppen im Regelbetrieb starten. Laut der Verwaltung konnte in den städtischen Kitas in den ersten Tagen für etwa 90 Prozent der Kinder wieder eine Betreuung angeboten werden. Bei den Kitas in freier Trägerschaft sei von ähnlichen Zahlen auszugehen.

Von Christian Opel