Mit dem Werksurlaub enden auch die Ferien für viele Kindertagesstätten in Wolfsburg, die während der letzten Wochen geschlossen hatten. Pünktlich zur Wiedereröffnung gibt es von der Stadt Wolfsburg eine neue Vorgabe für den Umgang mit Corona in den Einrichtungen.

Ab Montag, 23. August, müssen sich Mitarbeitende an Kindertageseinrichtungen in Wolfsburg zweimal wöchentlich einem Schnelltest unterziehen. Alle Mitarbeitenden. Vor den Ferien galt die Testpflicht nur für Teammitglieder, die nicht geimpft oder genesen waren.

Regel für Kitas gilt vorerst bis 16. September

Die Regelung gilt vorerst bis einschließlich 16. September, eine Verlängerung ist möglich. Es ist eine Ergänzung zur zuletzt geänderten Allgemeinverfügung der Stadt Wolfsburg, die am 15. August in Kraft trat. Hintergrund der dort verzeichneten Verschärfungen sind die hohen Inzidenzzahlen in Wolfsburg und die Befürchtung, dass die Corona-Fallzahlen mit Rückkehr vieler Familien aus dem Urlaub nochmals stark ansteigen könnten.

Einige Kita-Leitungen werden von der Ankündigung am Montag vermutlich kalt erwischt – wobei sie das schon gewohnt sind, denn neue Regelungen wurden auch in der Vergangenheit häufig erst am Freitagnachmittag offiziell bekannt gemacht, wenn viele der mehr als 60 Einrichtungen verschiedener Träger auch bei Normalbetrieb schon geschlossen haben. Andererseits, so eine Insiderin auf Nachfrage der WAZ, laufen die Bestellungen der Corona-Tests (mit Mengen-Rabatt) sowieso über die Stadt Wolfsburg und die Test-Kits müssen dann beim Gesundheitsamt abgeholt werden. Einige Tests haben die meisten Einrichtungen vermutlich auch noch auf Lager. Und zweimal die Woche heißt ja nicht, dass alle ersten Tests schon am Montag gemacht werden müssen.

Hofft auf weitere Lolli-Tests für Kita-Kinder: Jessica Wirth, Vorsitzende der Stadtelternvertretung aller Kitas in Wolfsburg. Quelle: Eva-Maria Krzak

Jessica Wirth, Vorsitzende der Kita-Stadtelternvertretung, begrüßt die wegen der erhöhten Infektionsgefahr wieder erweiterten Schutzmaßnahmen grundsätzlich – in erster Linie müssten sich ja zudem die Mitarbeitenden damit wohlfühlen. „Wir wünschen uns aber auch Informationen darüber, ob die Tests für die Kinder zwischen 3 und 6 Jahren weitergehen“, sagt Wirth. Vor den Ferien habe es auf Wunsch sogar Lolli-Tests für die Kleinen gegeben. „Die sind zwar teurer, aber natürlich toll und einfacher“, sagt sie.

