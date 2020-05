„Zaunwiese“ an der Kreuzkirche: Wer hat die Blumen der Kinder geklaut?

Hohenstein

„Für die Kinder ist das eine Katastrophe“, ärgert sich Mutter Frauke Deichmann darüber, dass Unbekannte bereits mehrfach Blumen von der „ Zaunwiese“ der Kita Kreuzkirche entwendet haben. Den Zaun vor der Kita haben die Kinder mit Blumen geschmückt, sie hängen in Gummistiefeln oder Tetrapaks. Die Idee zur „ Zaunwiese“ stammt von den Mitarbeitern des Kindergartens: Die Kleinen sollen während der Corona-Pandemie den Bezug zur Kita nicht verlieren.

Zaun steht für Zusammenhalt

Ein Zeichen der Zusammengehörigkeit – das stellt der geschmückte Zaun vor dem Kindergarten dar. „Die Kinder können seit einigen Wochen nicht in die Kita, aber wir wollen trotzdem mit ihnen gemeinsam weiter wachsen“, erklärt Einrichtungsleiterin Bettina Lippert, wie die Idee zur „ Zaunwiese“ entstand. Elternvertreterin Deichmann ergänzt: „So lange die Kinder nicht in die Kita dürfen, können sie mit ihren Eltern die Blumen besuchen und gießen.“

Zur Galerie Kinder, Eltern und Erzieher haben vor der Kita Kreuzkirche einen Zaun mit Blumen geschmückt. Die Kinder sollen ihre Kita während der Pandemie nicht vergessen.

Kinder sind traurig

Eines der Kinder, das regelmäßig zu den Blumen vor der Kita kommt, ist die fünfjährige Emma Dumitrescu. Wie sie es findet, dass die Kita seit Wochen geschlossen ist? Als Antwort hält Emma nur ihren Daumen nach unten. Für ihr kleines Pflänzchen hat sie extra einen Topf gestaltet: „Ich habe einen alten Luftballon benutzt und eine Raupe gebastelt“, erzählt die Fünfjährige. Sie ist traurig und wütend darüber, dass ihre Pflanze bereits einmal verschwunden war. Dem fünfjährigen Max Himstedt geht es ähnlich, er hat seinen Eltern gegenüber bereits angekündigt: „Ich will vor der Kita zelten, um auf die Blumen aufzupassen.“

Strafanzeige gestellt

Vor eineinhalb Wochen entwendeten Unbekannte einen Großteil der Blumen, bei den Kindern flossen deshalb einige Tränen. Als Reaktion hängten die Erzieher und Eltern ein Schild auf: „Lieber Bösewicht, Finger weg von den Blumen!“ Es half nichts: Vergangenen Freitag verschwanden erneut einige der bunten Pflänzchen. „Wir haben am Montag eine Strafanzeige bei der Polizei gestellt“, sagt Frauke Deichmann. Was den oder die Täter bewegt ist unklar: „Es ist kein Vandalismus, die Blumen werden einfach aus ihren Töpfen herausgenommen“, erklärt Kita-Leiterin Lippert. Zusammen mit den Eltern hofft sie, dass der Gang in die Öffentlichkeit die Unbekannten zur Einsicht bringt: Der Zaun vor der Kita ist kein Gabenzaun!

Von Melanie Köster