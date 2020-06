Kita-Wiedereröffnung: Träger stehen vor großen Herausforderungen

Wolfsburg

Eltern von Kita-Kindern können aufatmen, zumindest vorsichtig. Denn: Am Montag, 22. Juni, sollen nach einem Beschluss der Landesregierung die Kitas wieder in den Regelbetrieb übergehen – zumindest eingeschränkt. Das bedeutet: Allen Kindern soll ein Angebot gemacht werden, eine „vollumfängliche“ Betreuung in den Kitas ist aber wohl nicht möglich, wie die Stadt ankündigte. Für die Träger ist die Kita-Öffnung in der Corona-Krise eine Herausforderung. Denn: Auch Erzieher gehören zur Risikogruppe.

Wolfsburg : Viele Fachkräfte fehlten während Corona

In den Kitas des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) gehören 20 Prozent der Belegschaft zur so genannten Risikogruppe, wie DRK-Vorstand Thorsten Rückert mitteilt. In den DRK-Kitas werden normalerweise 900 Kinder von rund 170 pädagogischen Fachkräften in elf Tagesstätten betreut.

In den katholischen Einrichtungen fallen ein bis zwei Mitarbeiter pro Kita aufgrund einer Vorerkrankung aus, so Heiner J. Willen, Geschäftsführer des Gesamtverbandes der katholischen Kirchengemeinden Wolfsburg. Insgesamt seien außerhalb der Corona-Zeiten 280 Mitarbeiter in zehn Kitas für 1100 Kinder im Einsatz.

„Etwa eine Handvoll Erzieher“ fehlen in den Kitas des Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen, so Geschäftsführerin Kerstin Heidbrock. Im Regelbetrieb werden dort in 15 Kitas über 1300 Kinder betreut. In den städtischen Kitas gehören etwa 20 bis 25 Prozent der Erzieher zur Risikogruppe, wie die Stadt mitteilt. „Es kann daher sein, dass aufgrund von personellen oder räumlichen Einschränkungen das Angebot von Kita zu Kita differieren kann“, so Stadträtin Iris Bothe in einem offenen Brief an die Eltern.

DRK : Soviele Kinder wie möglich betreuen

„Uns ist sehr bewusst, welchen großen Herausforderungen die Kinder und Eltern sich in den vergangenen Monaten stellen mussten. Wir warten derzeit auf das Hygienekonzept des Landes“, sagt Rückert. Den Spagat zwischen weiteren Betreuungsangeboten und Infektionsschutz wolle das DRK sicher für alle Beteiligten umsetzen. Ziel sei es, den „eingeschränkten Betrieb“ für so viele Kinder wie möglichen zu organisieren, was besonders von den Einrichtungsleitungen in Zusammenarbeit mit den Fachkräften viel Kreativität erfordere.

Kirchliche Träger: Die Kita-Eröffnung ist eine Herausforderung

Von einer großen Herausforderung und sicherlich auch einer Belastung für das Personal spricht der Geschäftsführer der katholischen Kirchengemeinden. Vor allem in den Einrichtungen mit einem „offenen Konzept“ müssten die Erzieher stärker darauf achten, dass die Kinder verschiedener Gruppen nicht in Kontakt kämen. Die gute Nachricht: Für den eingeschränkten Regelbetrieb stünde genügend Fachpersonal bereit. Die Kita-Öffnung sei ein wichtiger Schritt. „Die Erzieher betonen, dass es endlich wieder losgehen muss“, so Willen.

Auch Heidbrock betont, dass die Wiedereröffnung eine Herausforderung sei: Leitungen müssten nach personellen und räumlichen Möglichkeiten entscheiden, der Kita-Betrieb werde sich individuell darstellen. „Die größte Herausforderung ist, angemessene Rahmenbedingungen zu entwickeln“, so Heidbrock.

Von Nina Schacht