Wegen der niedersächsischen Sommerferien 2022 wird das neue Kita-Jahr mit einer Schließzeit vom 25. Juli bis 13. August in den Kitas beginnen. Notgruppen für die einzelnen Kindertagesstätten werden nach Bedarf und personeller Verfügbarkeit angeboten. Vor diesem Hintergrund werden die Einrichtungsleitungen den Bedarf nach einer Betreuung in den Sommerferien konkret erfragen. Aufgrund der Schließzeiten werden sich auch die Eingewöhnungsphasen der neu aufzunehmenden Kinder etwas nach hinten verschieben. Eltern werden gebeten, dies bei ihren Planungen, zum Beispiel beim Wiedereinstieg in den Beruf, zu berücksichtigen.