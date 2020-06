Kita-Neubau in der City: 90 Kinder bekommen dort einen Platz

Wolfsburg

Kita und Krippenplätze gibt es in Wolfsburg noch nicht in ausreichenden Zahl. Deshalb geht der Kita-Ausbau in der VW-Stadt weiter. Noch in der Planung steckt die neue Kita in der Stadtmitte. Doch bis zum Baustart ist es womöglich nicht mehr lang: Schon im kommenden Frühjahr soll damit nach Angaben der Stadt auf dem Sportplatz der Porsche-Realschule in der Kolpingstraße begonnen werden.

Die Baukosten für die Einrichtung betragen rund 4,5 Millionen Euro. Die neue Einrichtung soll in unmittelbarer Nähe zur 2017 eröffneten „Kita in der City“ entstehen und ebenfalls in Systembauweise errichtet werden. Und auch ein Name ist für die neue Kita schon gefunden: Sie soll „Kita an der Schule“ heißen. Vier Gruppen sind geplant: Eine Krippengruppe, zwei Kindergartengruppen, davon eine integrative Gruppe, sowie eine altersübergreifende Gruppe. Insgesamt 90 Kinder bekommen dann einen Platz. Der Betriebsstart der Kita ist für Januar 2022 angedacht.

Anzeige

Stadt hat Fördergeld beim Land beantragt

Die Stadt hat für die Krippe eine Fördersumme beim Förderprogramm RAT beantragt: Bei einer Bewilligung erhält die Stadt 180 000 Euro. Das Förderprogramm des Landes gewährt Zuwendungen bei Investitionen, die für Betreuungsplätze von Kindern unter drei Jahren eingesetzt werden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

In Wolfsburg fehlen derzeit 150 Krippenplätze und 380 Kindergartenplätze, um die geplanten Zielversorgungsquoten von 70 Prozent im Bereich Krippe und 105 Prozent (aufgrund der Doppelzählung bei Integrationsplätzen) im Bereich Kindergarten stadtweit zu erlangen, heißt es von der Stadt. Deshalb seien weitere Erweiterungs- und Ergänzungsprojekte geplant.

Über die Verwaltungsvorlage zum geplanten Kita-Ausbau berät der Jugendausschuss am 23. Juni.

Von Nina Schacht