Wolfsburg

Rund 2000 Beschäftigte aus dem pädagogischen Bereich an Kitas und Schulen in Wolfsburg wurden an den letzten beiden Wochenenden geimpft. Damit, so freut sich Stadträtin Iris Bothe, sei der erste Impfdurchgang bei allen Mitarbeitenden der Kindertagesstätten, Großfamiliennestern und Familienzentren, die das Angebot annehmen wollten, abgeschlossen. Auf Nachfrage der WAZ wies sie Gerüchte über dramatische Folgen von Impf-Nebenwirkungen freundlich aber bestimmt zurück.

Keine dramatischen Vorkommnisse: Stadträtin Iris Bothe, Dezernentin für Bildung, Jugend und Integration, ist zufrieden mit den bisherigen Erfahrungen beim Impfen der Kita-Beschäftigten. Quelle: Andrea Müller-Kudelka

Bei der regelmäßigen Konferenz der Kita-Leitungen sei zwar die sowieso schon dünne Personaldecke oft ein Thema, aufgrund der Impf-Nachwirkungen habe aber keine Einrichtung komplett schließen müssen. Auch aus einer konkreten Kita, die laut Gerüchteküche am Montag angeblich dicht war, kam ein Dementi. Tatsächlich mussten dort nach WAZ-Informationen Gruppen zu Hause bleiben. Dramatisch seien die Nebenwirkungen der Impfung aber nicht, versicherte eine Mitarbeiterin.

Einige Kita-Beschäftigte berichten von grippeähnlichen Symptomen wie Kopf- und Gliederschmerzen, die nach ein bis zwei Tagen vergehen. Zudem gibt es wegen der wechselhaften Witterung zurzeit eine Erkältungswelle, die dazu führt, dass zum Beispiel verschnupfte Kinder aus Sicherheitsgründen auch mal wieder nach Hause geschickt werden. Entscheidungen darüber werden jeweils im Einzelfall und vor Ort gefällt.

Hoffnung auf Entspannung

Grundsätzlich hoffen die Stadtverwaltung und weitere Kita-Träger durch die Impfung aber auf lange Sicht auf eine Entspannung der Situation. Und laut den bisherigen Erfahrungen fallen nach der zweiten Impfung, die für das Personal an den nächsten beiden Wochenenden ansteht, weniger Ausfälle durch Nebenwirkungen an. An der Personalknappheit, die unter Corona-Bedingungen noch mehr Auswirkungen zeigt als vorher, ändert das natürlich grundsätzlich nichts. Aber das ist ein anderes Problem.

Von Andrea Müller-Kudelka