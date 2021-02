Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen bietet digitalen Bibelkurs an

Wolfsburg

Zum ersten Mal bieten Christian Bernd, Superintendent des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen, und Susanne Peters vom Kirchenkreisvorstand einen digitalen Bibelkurs an: eine „Expedition zum Ich – in 40 Tagen durch die Bibel“. In seiner früheren Tätigkeit als Pastor in der St.-Markus-Gemeinde in Stade führte Berndt schon öfter solche Kurse durch – allerdings in Präsenz-Form. „Die Kurse sind damals von den Gemeindemitgliedern sehr gut angenommen worden. Und davon gehe ich bei diesem Kurs auch aus, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zufrieden sein werden“, sagte er in einem Vorgespräch der WAZ.

An den sechs Abenden sind die Themen „Wer bin ich wirklich?“, „Wie werde ich frei?“, Was bestimmt mein Handeln?“, „Wie bekomme ich eine Beziehung zu Gott?“, „Wo gehöre ich hin?“ und „Wohin gehe ich?“ geplant. „Wir möchten über christliche Fragen im Leben und über die Bibel ins Gespräch kommen und wie sich die Bibel positiv im Alltag auswirken kann“, so der 53-jährige Theologe. Das Ziel der „Expeditionsleitung“ Peters und Berndt ist, dass „die Teilnehmenden am Schluss sagen, es war eine spannende Sache und ich habe viel über mich und die Bibel gelernt“.

Die Teilnehmer wollen ihr Wissen über die Bibel vertiefen und sich mit der Bibel auseinandersetzten

Bei einem Vorgespräch zum Bibelkurs wurden jetzt inhaltliche, technische und datenschutzrechtliche Fragen mit Christian Berndt geklärt. Susanne Peters, im Hauptberuf auch Religionslehrerin an einer Grundschule, sprach dabei mit den „Reisenden“ über ihre Erwartungen: Wissen über die Bibel vertiefen, sich mit der Bibel auseinandersetzten, in der Bibel lesen. „Wir freuen uns auf diese außergewöhnliche Expedition und möchten dadurch auch eine Stärkung für unseren Alltag“, war die Meinung der Teilnehmer.

Wer an diesem kostenlosen Kurs teilnehmen möchte, benötigt nur einen Computer oder Laptop mit Kamera und Mikrofon, eine stabile videotaugliche Internetverbindung, etwas Zeit zum Lesen und Nachdenken und das „Reisehandbuch“ zum Preis von 19,80 Euro. Vom 22. Februar an läuft der Kurs bis zum 29. März in die Karwoche hinein jeden Montag jeweils von 19.15 bis 20.45 Uhr. Informationen und kurzfristige Anmeldungen bei Sabine Matuschik vom Kirchenkreis unter Tel. (0 53 61) 89 33 38 0.

Von Manfred Wille