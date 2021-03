Wolfsburg

Ostertüten zum Mitnehmen, Abendmahl über Videotelefonie, Gottesdienst als Audio-Datei: Manche der Wolfsburger Kirchengemeinden haben sich einiges einfallen lassen, um Ostern corona-sicher und trotzdem feierlich zu begehen. Andere hingegen beharren auf Präsenzveranstaltungen in der Kirche.

Präsenzgottesdienste und To-Go-Tüten in St. Marien

Die Kulturkirche St. Marien feiert folgende Gottesdienste: Am Gründonnerstag, 1. April, findet um 17 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl statt. Am Karfreitag, 2. April, findet um 17 Uhr ein Gottesdienst zum Thema Trauer statt.

Am Ostersonntag, 4. April, wird um 10 Uhr ein Familien-Ostergottesdienst gefeiert. Anschließend findet gegen kurz vor 11 Uhr eine Fotoaktion vor der Kirche statt. Außerdem können Ostertüten und Passionsandachten gepflückt und Gebete für die „Klagemauer“ vor der Kirche geschrieben werden.

Audio-Gottesdienst und Osterüberraschung in Vorsfelde

Die Kirchengemeinde St. Petrus/Heiliggeist in Vorsfelde feiert auf Distanz: Am Gründonnerstag gibt es einen Zoom-Videogottesdienst um 19 Uhr, Anmeldung unter ulrich.lincoln@lk-bs.de. Am Karfreitag kann man einen Audio-Gottesdienst auf der Internetseite der Gemeinde abrufen (www.kirche-vorsfelde.de). Der Ostersonntag wird mit einem Video-Gottesdienst gefeiert, ebenfalls auf der Internetseite.

Der Familiengottesdienst am Montag entfällt, dafür gibt es eine Osterüberraschung für Kinder. Zwischen 10 und 16 Uhr können Familien im Ostergarten um die St.-Petrus-Kirche schauen, was der Osterhase gebracht hat.

Darüber hinaus ist die St.-Petrus-Kirche von Gründonnerstag bis Ostermontag jeden Tag tagsüber geöffnet.

Probst Lincoln: „Sich nicht aus der allgemeinen Verantwortung herausnehmen“

Probst Ulrich Lincoln kommentiert den Verzicht auf Präsenzgottesdienste: „Angesichts der aktuellen Entwicklung können die Kirchengemeinden sich nicht aus der allgemeinen Verantwortung herausnehmen, sondern müssen auf die besorgniserregende pandemische Situation genauso reagieren wie andere gesellschaftliche Einrichtungen.“

Präsenzgottesdienste zu den angekündigten Zeiten gibt es in Nordsteimke und Volkmarsdorf.

Weitere Online-Angebote Die Evangelische Kirche Deutschland bietet im Internet Gottesdienste zum Mitmachen, eigene Formate für Kinder, Bildbesprechungen, eine Übersicht über TV-Gottesdienste, Klanginstallationen und vieles mehr. Die einzelnen Angebote sind nach den Osterfeiertagen geordnet: www.ekd.de/ostern-von-zu-hause-54669.htm Die Katholische Kirche verweist auf „Verantwortung“ und „Schutz- und Hygienemaßnahmen“ und will nicht auf Präsenzveranstaltungen verzichten. Wer dennoch lieber daheim bleibt, um sich und andere zu schützen, findet eine Übersicht über TV- und Streaming-Gottesdienste hier: www.fernsehen.katholisch.de/fernsehgottesdienste/kar-und-ostertage-2021

Kirchenkreis: Abendmahl per Zoom-Konferenz

Der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen setzt ebenfalls auf menschliche Nähe bei physischer Distanz. Am Gründonnerstag, 1. April, um 18.30 Uhr und am Ostersonntag, 4. April, um 7 Uhr morgens lädt Pastorin Heike Burkert dazu ein, gemeinsam Gottesdienst zu feiern.

„Corona lässt uns in diesem Jahr auf andere Art als Tischgemeinschaft zusammenkommen, per Zoom nämlich“, erläutert die Theologin ihr Angebot für den Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen. „Für Gründonnerstag stellen Sie sich bitte eine Kerze, ein Glas Wein oder Traubensaft, ein Stück Brot und ein Stück Band oder eine Schleife in der Breite Ihres Monitors bereit. Am Ostersonntag benötigen Sie darüber hinaus auch ein kleines Schälchen mit Wasser, eine Blume oder auch einen knospenden Zweig.“

Anmeldungen gehen bis Samstag, 16 Uhr, bei Pastorin Burkert direkt unter heike.burkert@evlka.de.

Eine andere Strategie fahren die Katholischen Gemeinden: Hier finden alle Gottesdienste wie geplant in den Kirchen statt, sagt Susanne Mainka vom Pfarrbüro St. Christophorus.

