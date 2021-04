Kinohit beschert Bogensport neue Fans: Ein Besuch beim Training in Wolfsburg

Die Anfänge des Bogensports in Wolfsburg reichen bis ins Jahr 1957 zurück – damals entstand eine spezielle Sparte bei der Wolfsburger Schützengesellschaft. Auf eigenen Füßen steht der Wolfsburger Bogensportclub (WBC) seit 1965. Noch im gleichen Jahr starteten fünf Mitglieder mit einem Holzbogen bei der Deutschen Meisterschaft – doch das einzige zugelassene Sportgerät des Teams zerbrach in der Proberunde. Mit geliehenen Bogen aus Metall machten die WBC-ler damals trotzdem weiter. Daran erinnert noch heute ein alter Metallbogen im Vereinsheim im Kreuzheider Wald. Das Vereinsheim wurde im Jahr 1979 auf dem Gelände einer ehemaligen Kiesgrube in der Nordstadt eingeweiht. Den Platz hatten die Vereinsmitglieder – nach einigen Jahren Nomadentum im Stadtgebiet mit Training auf Feldwegen und Heuwiesen – zuvor in fast schon abenteuerlichen Arbeitseinsätzen eingeebnet: mit von Landwirten geliehenen Eggen, die sie an ihren Autos befestigten. Erweitert wurde das Gelände noch einmal, als rundherum in den 70er Jahren ein Trimmpfad angelegt wurde. Heute liegt das fast 4 Hektar große, eingezäunte Areal versteckt inmitten von Bäumen zwischen der Nordstadt und Brackstedt. 152 Mitglieder sind aktuell registriert.