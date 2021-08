Wolfsburg

Gleich vier neue Filme sind in den Wolfsburger Kinos zu sehen: „Escape Room 2“, „Paw Patrol“, „Promising Young Woman“ und „Snake Eyes: GI Joe Origins“.

Der Überlebenskampf geht in eine neue Runde: Ein gutes Jahr nach dem ersten Teil folgt die Fortsetzung zum „Escape Room“. Im ersten „Escape Room“ haben bereits sechs völlig unterschiedliche Menschen ums Überleben gekämpft – zur Belustigung zahlungskräftiger Gäste. Nachdem Ben (Logan Miller) und Zoey (Taylor Russell) das „Spiel“ lebendig verlassen konnten, gingen sie zur Polizei, doch niemand glaubte ihnen. Im Zuge ihrer eigenen Nachforschungen besteigen sie einen Flieger nach New York, unwissend, dass ihnen schon jemand einen Schritt voraus ist…

Escape Room 2: Der Überlebenskampf geht in die nächste Runde. Quelle: dpa

Kinder sind voller Vorfreude und so manche Eltern dürften verzweifelt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen: Die helfenden Hundewelpen von „Paw Patrol“ kommen nun auch ins Kino. Seit 2013 gibt es das sechsköpfige Hunde-Kernteam bereits im Fernsehen. In den kurzen Episoden der kanadischen Animationsserie retten die Comic-Helden auf vier Pfoten gemeinsam Menschen und Tiere aus ihrer Not.

„Paw Patrol“: Die Retter auf vier Pfoten. Quelle: dpa

In „Promising Young Woman“ spielt Carey Mulligan die Hauptrolle. Cassie (Mulligan) schien eine vielversprechende junge Frau. Nun jobbt sie mit 30 lustlos in einem Café und führt nachts ein Doppelleben. Scheinbar betrunken folgt sie Männern, die sie mit nach Hause nehmen und erteilt ihnen dann eine Lektion. Was zunächst wie ein Film mit klassischem Rachefeldzug wirkt, nimmt mit der Zeit immer weitere Wendungen und enthüllt die wahren Hintergründe erst am Schluss.

„Promising Young Women“: Carey Mulligan spielt die Hauptrolle. Quelle: dpa

Die titelgebenden „Snake Eyes“ sind es, die zu Beginn dieses Action- und Martial-Arts-Spektakels für eine beeindruckende Szene sorgen. Diese prägt den jungen Protagonisten nachhaltig und schickt ihn auf eine Rachemission: In einer Waldhütte muss der kleine Junge mitansehen, wie sein Vater von einem kaltblütigen, von Samuel Finzi verkörperten Killer, ermordet wird, nachdem er die falsche, eine in diesem Fall tödliche Zahlenkombination gewürfelt hat – zwei Einsen, eine in Würfelspielen unter dem Namen Snake Eyes bekannte Kombination.

„Snake Eyes: G.I. Joe Origins" : Actionreicher Rachefeldzug. Quelle: dpa

Das gesamte Kinoprogramm ist auf den Seiten des Cinemaxx Wolfsburg, des Delphin-Palast und Metropol-Kino zu finden. Wichtig: Für den Kino-Besuch gilt die 3-G-Regeln (geimpft, getestet oder genesen), entsprechende Vorlagen müssen gezeigt werden.

