Kindeswohlgefährdungen: So hilft der Allgemeine Soziale Dienst

Wolfsburg

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) bietet den Kindern, Jugendlichen und Familien Hilfe und Unterstützung in Krisenzeiten – während, aber auch nach der Corona-Pandemie. 2020 gab es über ein Dutzend Fälle ernster Kindeswohlgefährdung.

Von Schulproblemen über Konflikte in der Familie bis zur Sucht – viele Dinge können Kindern und Jugendlichen das Leben schwer machen. „Durch die Corona-Pandemie wurden die genannten Problemlagen in den Familien verschärft: Nicht raus zu können, keine Kita, keine Schule, keine Freunde treffen oder andere wichtige Möglichkeiten der sozialen Interaktion, haben Kinder, Jugendlichen und Familien bis an die extremsten Belastungsgrenzen geführt. Da liegen die Nerven schon schnell mal blank“, weiß Iris Bothe, Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration aus vielen Gesprächen mit Eltern.

Eltern bekommen Hilfe beim Strukturieren des Alltags

Eltern hätten zudem häufig das Problem, den Alltag in den Griff zu bekommen – von regelmäßigen Mahlzeiten bis zum Umgang mit Konflikten. Genau dann ist das Jugendamt gefragt. Der Allgemeine Soziale Dienst hilft dabei, den Alltag zu organisieren. „Praktische Unterstützung zu geben, das ist unser Job. Das Hilfsspektrum ist breit: Beratungsangebote zu Erziehungsfragen, Trennungen und Scheidungen oder die Einleitung von ambulanten oder stationären Hilfen zu Erziehung. Primär stehen immer die Kinder, Jugendlichen und Familien im Mittelpunkt“, so Anne-Regine Halbes, Abteilungsleiterin der Sozialen Dienste vom Geschäftsbereich Jugend der Stadt Wolfsburg.

Im vergangenen Jahr sind 130 Meldungen auf Kindeswohlgefährdungen im Geschäftsbereich Jugend der Stadt Wolfsburg eingegangen, jeder Einzelfall wurde vom ASD überprüft. In etwas mehr als 10 Prozent der gemachten Meldungen hatte es das Jugendamt mit ernsten und akuten Fällen von Kindeswohlgefährdungen zu tun. Auch wenn jeder Fall von Kindeswohlgefährdung grundsätzlich einer zu viel ist, sei dieser Wert für eine Großstadt wie Wolfsburg gut: „Bei gut einem Viertel der Hinweise, die uns erreicht haben, gab es zwar keine Kindeswohlgefährdung, allerdings war Hilfe und Unterstützung vom Jugendamt notwendig. Da sind wir drangeblieben. Anders in den übrigen Fällen, das war ,falscher Alarm’. Das ist uns aber allemal lieber, als wenn einmal zu wenig hingeschaut wird“, so Anne-Regine Halbes.

Wer Hilfe, Unterstützung oder Beratung braucht, kann sich direkt an das Eingangsmanagement der Abteilung Soziale Dienste während der Servicezeiten der Stadt Wolfsburg – per Telefon 05361-28 2827 oder jederzeit per E-Mail an EMA@stadt.wolfsburg.de wenden.

