Wolfsburg

Der Kinder- und Jugendschutz Wolfsburg ( KJS) sucht dringend weitere Paten – speziell für sein Projekt „ Wunschgroßeltern“ – und wünscht sich zudem weitere Partner bei der Aktion „ Notinsel“. Beide Projekte laufen unter dem Vereinsmotto „Kinder stärken, Familien unterstützen“.

Der KJS bietet unterschiedliche Patenschaften an. Es gibt Bildungspatenschaften speziell für Grundschulkinder, bei denen Ehrenamtliche den Kindern dabei helfen zu üben und zu lernen. Sie unterstützen sie aber auch dabei, Selbstvertrauen aufzubauen sowie neue Perspektiven und Fähigkeiten zu entwickeln. Andere Paten unterstützen Familien, die vorübergehend besonders belastet sind –darunter zum Beispiel sehr junge Eltern, Alleinerziehende oder erkrankte Erziehungsberechtigte. „Familienpate zu sein, heißt, sich diskret, einfühlsam und unbürokratisch auf die Gegebenheiten einzustellen. Zuhören, Zeit haben, Wertschätzung vermitteln und Mut machen – das sind die Grundlagen für die Unterstützung und Entlastung“, erklärt Jürgen Ebbecke vom KJS.

Anzeige

Karin und Hartmut Schilk sind jetzt „ Wunschgroßeltern “

Ebbecke freut sich, dass mittlerweile auch erste „ Wunschgroßeltern“-Patenschaften eingerichtet wurden. „Es gibt viele junge Familien ohne eine verlässliche Bezugs- und Vertrauensperson in der Nähe, die sie kurzfristig oder regelmäßig unterstützen kann“, erläutert er. Wenn zum Beispiel ein Elternteil einen Arzttermin hat oder zu Weihnacht Plätzchen gebacken werden sollen. Als erste Wolfsburger Wunschgroßeltern sind jetzt Karin und Hartmut Schilk aktiv. „Die Kinder haben wir bereits ins Herz geschlossen und der Kontakt zu den Eltern ist schon sehr vertrauensvoll“, berichtet der Wunschopa. „Am vergangenen Dienstag sind die Eltern zum Allersee gefahren und wir haben uns um die beiden Mäuse gekümmert, das macht viel Spaß!“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Wolfsburger Geschäftsleute als Notinsel für Kinder

Beim Notinsel-Projekt sind Geschäftsleute angesprochen. Mit einem „ Notinsel“-Aufkleber erklären sie sich bereit, als Anlaufstelle für Kinder in Notsituation zu dienen und eine Hilfs-Kette in Gang zu setzen – mit Unterstützung des KJS. „Der KJS betreut zurzeit mehr als 110 Teilnehmende in der Stadt Wolfsburg“, erläutert Ebbecke. „Wir arbeiten direkt mit der Polizei in Braunschweig, Gifhorn, Helmstedt und Wolfsburg zusammen.“

Für weitere Informationen und Rückfragen steht der Kinder- und Jugendschutz Wolfsburg unter Telefon: 0177/2493640 oder per E-Mail an kjs-wolfsburg@t-online.de zur Verfügung.

Von Andrea Müller-Kudelka