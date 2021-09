Wolfsburg

Am Montag standen beim Amtsgericht Wolfsburg insgesamt drei Prozesse wegen des Besitzes von kinderpornographischen Dateien auf dem Programm. Das Pikante dabei: Zwei der drei Angeklagten waren Brüder in Prozessen direkt nacheinander, so dass sich hieraus gegenseitig aufschlussreiche Erkenntnisse ergaben. Verurteilt wurde am Ende nur einer der beiden Brüder.

Am Montag musste sich ein 34-jähriger Wolfsburger wegen des Besitzes kinder- und jugendpornographischer Dateien vor dem Amtsgericht Wolfsburg verantworten. Im Rahmen einer Hausdurchsuchung am 2. September 2019 war bei ihm eine externe Festplatte mit 2886 kinderpornographischen Dateien (zur Verdeutlichung: Bilder oder Filme von sexuellen Handlungen an oder mit Kindern unter 14 Jahren) sowie 938 jugendpornographischer Dateien (Kinder über 14 Jahren) sichergestellt worden.

Einer der Brüder sah sich zu unrecht beschuldigt

Auf der Anklagebank nimmt am Prozesstag ein freundlicher, aufgeräumt wirkender junger Mann Platz. Ohne Anwalt. Dennoch möchte der 34-Jährige eine Aussage machen und umfassend zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Er erklärt: „Die Festplatte gehörte gar nicht mir. Wir wohnen in dem Haus mit meiner Mutter und mehreren Geschwistern. Ich besitze schon seit 2014 gar keinen PC mehr, nur noch eine Playstation und ein Handy. Die Festplatte gehört eindeutig meinem älteren Bruder C., der auch bereits vorbestraft ist wegen des Besitzes kinderpornographischer Dateien.“

Zur Untermauerung dieser Argumentation hatte er auch gleich seinen kleineren Bruder (30) mitgebracht, der sogar während der Hausdurchsuchung anwesend war und deshalb hilfreiche Angaben beisteuern konnte: „Mein Bruder besitzt schon seit 2014 gar keinen PC mehr. Der einzige, der einen PC in unserer Familie besaß zu dem Zeitpunkt, war mein Bruder C., der auch schon wegen Kinderpornographie-Besitzes vorbestraft ist. Der war zwar kurz vorher ausgezogen, weg nach Zwickau, aber es standen noch Sachen von ihm bei uns rum.“ Auf die Nachfrage der Richterin, wie viele Brüder sie denn insgesamt hätten, antworteten beide wie aus einem Mund: „Zu viele!“ Konkret seien es sechs Brüder und eine Schwester.

Der Staatsanwalt forderte Freispruch

Zur Absicherung dieser Aussagen wurde schließlich auch noch der die Hausdurchsuchung leitende Polizeibeamte (57) als Zeuge vernommen. Als dieser aussagte, dass die Festplatte in einem Abstellraum gefunden worden sei, in dem viele Kartons gelagert worden waren, forderte selbst der Staatsanwalt Freispruch für den zu unrecht beschuldigten 34-Jährigen, den dieser auch bekam.

Entsprechend spannend wurde dann der direkt im Anschluss folgende Prozess gegen den älteren Bruder C. – gleiche Richterin, gleicher Staatsanwalt, gleiche Zuschauer. Der 40-jährige gebürtige Wolfsburger ist gelernter Fleischer und inzwischen nach Zwickau verzogen. Am 2. September 2019 wurde er erstmalig wegen des Besitzes kinderpornographischer Dateien zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 40 Euro verurteilt und gilt dementsprechend bereits als einschlägig vorbestraft.

Auch in einer zweiten Wohnung in Zwickau fand die Polizei Kinderpornos

Zu dem damaligen Prozess war C. nach Wolfsburg gereist und hatte in der Wohnung seiner Familie übernachtet. Noch am selben Tag, nur eine Stunde nach dem Prozess, fand die besagte Hausdurchsuchung in der elterlichen Wohnung der Brüder statt, bei der die im genannte Festplatte gefunden wurde. Am Nachmittag desselben Tages wurde zusätzlich die Wohnung von C. in Zwickau durchsucht und auch hier wurden die Beamten fündig: ein MP3-Player-Stick enthielt 356 kinder- und 85 jugendpornographische Dateien.

Der Angeklagte konnte nur für die in Zwickau gefundenen Daten verurteilt werden

Für die Zuschauer blieb die Frage aus dem vorherigen Prozess im Raum, ob die in Wolfsburg gefundene Festplatte dann nicht offensichtlich dem älteren Bruder C. gehören musste. Eine Antwort darauf gab es nicht, denn: Die Anklage umfasste nur die Dateien, die auf dem in Zwickau aufgefundenen MP3-Stick waren.

Der Angeklagte C. behauptete, die Dateien seien noch „Altlasten“ aus der Zeit vor dem ersten Prozess, er habe seit seiner Verurteilung angeblich keinerlei Daten mehr heruntergeladen, die Polizei müsse diesen Stick versehentlich bei der ersten Durchsuchung im August 2018 übersehen haben.

Da dem 40-Jährigen nichts Gegenteiliges nachgewiesen werden konnte, verurteilte das Gericht ihn entsprechend zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung für zwei Jahre.

Von swi