Wolfsburg

Wer am 10.Februar bei Einbruch der Dunkelheit in der Wolfsburger Innenstadt unterwegs ist, soll sich am strahlenden Grün etlicher beleuchteter Gebäude erfreuen können. Denn: Die ambulante Kinder-und Jugendhospizarbeit des Hospizvereins Region Wolfsburg beteiligt sich an der diesjährigen Aktion des deutschen Kinderhospizvereins und bittet Einrichtungen, Institutionen, Vereine und die Stadtverwaltung sich mit der Kinderhospizarbeit solidarisch zu zeigen und ihre Gebäude zu illuminieren.

Die Aids-Hilfe, das Phaeno, das Bildungshaus mit einem VHS-Standort und das Planetarium haben die Beleuchtung ihrer Gebäude bereits zugesagt. Und natürlich zeigt sich auch Monika Müller, die Dezernentin für Soziales, Sport und Klinikum, solidarisch: „Familien mit einem schwer erkrankten Kind und gesunden Geschwistern kommen angesichts der Pandemie noch mehr als andere Familien an ihre Grenzen. Es ist ein dauernder Spagat, zwischen der Angst um das kranke Kind, dass vor dem Corona-Virus ganz besonders geschützt werden muss und den Bedürfnissen der gesunden Kinder. Als Stadt wollen wir ein Zeichen setzen, um betroffenen Familien zu zeigen, dass sie nicht alleine sind.“

Hospizhaus Wolfsburg: Auch in Corona-Zeiten in Verbindung bleiben

„In Verbindung bleiben ist gerade eine zentrale Aufgabe, auch wenn dafür in Zeiten mit vielen Beschränkungen und Kontaktregeln manchmal große Kreativität gefordert ist,“ weiß Koordinatorin Petra Bachmann, die den Kontakt zu den Familienbegleitern und den betroffenen Familien auch in diesen Zeiten hält.

„Daher freuen wir uns über die Beteiligung von allen Wolfsburgern, egal ob Sie Gebäude illuminieren, ausgemalte und beschriftete Bilder von Herzen und Händen, die wir verschickt haben, an uns zurücksenden, grüne Bänder an ihre Autos binden oder mit einem grünen Pulli zur Arbeit oder in die Schule gehen.“

