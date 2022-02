Kinderhospiztag: Diese Aktionen sind in Wolfsburg geplant

Wolfsburg

Zum Kinderhospiztag am Donnerstag, 10. Februar, findet eine Aktion in der Fußgängerzone im Eingangsbereich vor H&M statt, die auf das Schicksal der Familien von schwerkranken Kindern aufmerksam machen soll. Verschiedene Gebäude in Wolfsburg sollen außerdem grün erstrahlen.

Als Zeichen der Solidarität mit den betroffenen Familien verteilt die Ambulante Kinderhospizarbeit Wolfsburg vor H&M in der Porschestraße grüne Bänder. Die können an den Rucksack, ans Fahrrad oder Auto gebunden werden, um auf die Situation der Familien aufmerksam zu machen. Schon seit einigen Tagen sind die Bänder in den Bussen der Verkehrsbetriebe Bachstein zu sehen.

Mitarbeiterinnen von H&M haben Taschen genäht

H&M-Mitarbeiterinnen haben außerdem robuste Taschen aus Stoffbannern genäht. Diese verkaufen sie vor Ort zugunsten der Kinderhospizarbeit. Außerdem stellt eine „Puppenmutter“, die von ihr selbst hergestellten „Handicap dolls“ vor. Jede Puppe ist ein Unikat und kann nach dem Vorbild betroffener Kinder genäht werden.

Wie im letzten Jahr soll mit Unterstützung der Wolfsburger Bevölkerung die Stadt am Kinderhospiztag grün leuchten. „Egal ob Sie farbige Beleuchtungen in ihren Schaufenstern haben, ihr Kirchturm angestrahlt wird, sie ihre Fassade beleuchten können oder ob sie einen grünen LED-Schlauch ins Fenster legen, wir sind für jedes Zeichen der Solidarität dankbar“, erklärt Petra Bachmann, Koordinatorin der Ambulanten Kinderhospizarbeit.

Unter anderem beteiligt sich die Autostadt an der Aktion und lässt ihre Türme grün erstrahlen. Auch das Phaeno und das Scharoun Theater beteiligen sich.

Von der Redaktionen