Kinderfreundliche Kommune: Wolfsburg beteiligt Jugendliche an der Stadtplanung

Seit 2012 gehört Wolfsburg zu den „Kinderfreundlichen Kommunen“. Die VW-Stadt beteiligte ich damals als eine der ersten Kommunen an dem bundesweiten Projekt – und hat seitdem etliche Formate ins Leben gerufen, an denen Kinder und Jugendliche maßgeblich beteiligt waren und sind. Jetzt geht die Stadt noch einen Schritt weiter: Die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen soll explizit Eingang in die Hauptsatzung der Stadt finden.

Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration, betonte bei einem Treffen mit dem Verein Kinderfreundliche Kommune und Wolfsburger Jugendlichen: „Eine angemessene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei allen sie betreffenden Entscheidungen soll verpflichtend festgeschrieben werden.“

„Kinderfreundliche Kommune": Die Siegelvergabe im Jahr 2014 – da war Wolfsburg die erste große Deutsche Großstadt, die dieses Siegel erhielt. Quelle: Manfred Hensel

Dominik Bär: „Wir sind sehr beeindruckt, was Wolfsburg auf die Beine gestellt hat“

Dominik Bär, Geschäftsführer des Vereins Kinderfreundliche Kommunen, lobte die VW-Stadt für ihr Engagement: „Wir sind sehr beeindruckt, was Wolfsburg in den vergangenen anderthalb Jahren, trotz der Herausforderungen der Corona-Pandemie, auf die Beine gestellt hat. Der Stadt ist es gelungen, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen. Hervorzuheben sind insbesondere die verschiedenen digitalen Beteiligungsformate, die Wolfsburg erprobt hat und die von den jungen Menschen positiv angenommen und genutzt wurden.“

Peter Apel und Sylvia Fiedler begleiten Wolfsburg als Sachverständige auf dem Weg zu mehr Kinderfreundlichkeit. Peter Apel sagt: „Mit dem Beschlussvorschlag zur Hauptsatzung, in der die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen festgeschrieben werden, geht die Stadt Wolfsburg eine Selbstverpflichtung ein, die Rechte von Kindern und Jugendlichen zukünftig im Verwaltungshandeln zu verankern.“ Vor allem bei Themen wie neue Mobilitätskonzepte in der Stadtplanung sollen Kinder und Jugendliche in Zukunft mehr Gehör finden.

Kinderfreundliche Kommune: Das Programm läuft vier Jahre

Auch Sylvia Fiedler zieht eine positive Zwischenbilanz: „Wolfsburg ist als Pilotkommune im Programm, Kinderfreundliche Kommunen‘ gestartet und hat seitdem Pioniergeist bewiesen.“

Kinderfreundliche Kommune: Gefördert vom Bundesministerium Wolfsburg nimmt bereits seit 2012 am Vorhaben „Kinderfreundliche Kommunen“ teil. 2014 erhielt die Stadt das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ zum ersten Mal, 2019 erfolgte die Siegelverlängerung. Das Vorhaben wurde 2012 in Deutschland ins Leben gerufen und basiert auf den internationalen Erfahrungen aus der Child Friendly Cities Initiative. Diese setzt sich seit 1996 international dafür ein, die Kinderrechte auf kommunaler Ebene zu verwirklichen. In Deutschland haben sich bereits zahlreiche Kommunen dem Programm angeschlossen – darunter Hanau, Köln, Potsdam, Regensburg und Stuttgart. Das Vorhaben „Kinderfreundliche Kommunen“ wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mehr Infos unter www.kinderfreundliche-kommunen.de. und www.childfriendlycities.org.

Das Programm „Kinderfreundliche Kommunen“ läuft vier Jahre und kann anschließend verlängert werden. Im ersten Jahr wird durch eine Bestandsaufnahme und durch Beteiligungsverfahren mit Kindern und Jugendlichen der Aktionsplan vorbereitet. Nach der Bestätigung des Aktionsplans durch den Stadtrat prüft der Verein Kinderfreundliche Kommunen den Aktionsplan und vergibt das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ für die folgenden drei Jahre.

