Wolfsburg

Mehrere Kita-Gruppen und ganze Kindertagesstätten in Wolfsburg mussten wegen Coronafällen schließen. Die gute Nachricht für Eltern ist, dass der Regelbetrieb trotz hohen Infektionszahlen grundsätzlich weiter läuft. Für Mütter und Väter steigt aber in der Corona-Pandemie die Verantwortung bei der Frage, ob der Nachwuchs gesund genug für einen Kitabesuch ist oder nicht. In der Erkältungszeit keine leichte Entscheidung.

Derzeit bleibt die DRK-Kita Hattorf nach dem positiven Test einer Mitarbeiterin bis 20. November geschlossen. Kinder und Erzieherinnen der Gruppe befinden sich in Quarantäne. In der Bonhoeffer-Kita in Westhagen wurden zwei Kinder positiv getestet. Eine Kita- und die Krippengruppe sowie die Mitarbeiterinnen dieser Gruppen befinden sich bis einschließlich 17. November in Quarantäne.

Die Einschränkungen treffen derzeit vor allem die Eltern

Grundsätzlich läuft in den Kitas des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen der Regelbetrieb. „Trotz der derzeitigen Situation ist es uns wichtig, den Kindern ihre vertraute Lernumwelt möglichst zu erhalten, was unseren Mitarbeitenden unter diesen Umständen auch gut gelingt“, sagt Kerstin Heidbrock, pädagogische Geschäftsführung Kindertagesstätten. Einschränkungen gebe es derzeit für die Eltern – diese dürfen die Einrichtungen nur in dringlichen Fällen betreten. Kinder werden an der Eingangs- oder Gruppentür dem Personal übergeben. Gemeinsame Ausflüge von Eltern und Kindern fallen flach.

Auch beim DRK läuft der Regelbetrieb. „Die vorhandenen Einschränkungen sind überschaubar“, sagt Kita-Fachbereichsleiter Ulrich Hoffmann vom DRK. Das betreffe beispielsweise Feste: Auf Laternenumzüge mit Eltern und Geschwistern müsse verzichtet werden. Die Erzieher böten ein Ersatzprogramm an.

Ein Schnupfen ist kein Problem, bei Fieber aber müssen Kinder zuhause bleiben

Was aber, wenn das Kind nun eine Erkältung hat? Schließlich stellt die Betreuung zuhause gerade Elternteile, die beide berufstätig sind, vor Probleme. Generell gilt: Bei einem „banalen Infekt“ wie Schnupfen oder leichtem Husten kann die Kita laut Stadtverwaltung besucht werden.

Wenn das Kind hingegen einen Infekt mit ausgeprägtem Krankheitswert hat, also Husten, Halsschmerzen oder erhöhte Temperatur, darf es die Einrichtung nicht besuchen. Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die Kita ohne weitere Auflagen, also auch ohne ärztliches Attest oder Corona-Test, wieder besucht werden – solange kein Kontakt zu einer positiv getesteten Person stattgefunden hat. Kinder mit schweren Symptomen wie Fieber ab 38,5°C oder starkem Husten, die sonst nicht erklärbar sind, sollte sich der Arzt ansehen, der dann entscheidet, ob ein Corona-Test erforderlich ist.

Schriftliche Bestätigung für banale Infekte

Wenn Eltern ihr Kind mit einem banalen Infekt in die Kita bringen wollen, müssen sie dem Personal mit einem Formular schriftlich bestätigten, dass ihr Steppke fieberfrei ist. Darauf wird hingewiesen, dass bei falschen Angaben eventuell ein Bußgeld droht. Laut der Stadt droht eine Strafe, wenn eine Infektion mit dem Coronavirus bewusst verschwiegen wird. Das kann mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 25 000 Euro geahndet werden.

Tägliches prophylaktisches Fiebermessen in der Kita hält das Landesgesundheitsamt übrigens für „nicht zielführend“. Besser sei es, im konkreten Verdachtsfall Fieber zu messen, die Eltern zu informieren und das Kind abholen zu lassen.

Ab Inzidenz von mehr als 100 eingeschränkter Betrieb möglich Die Niedersächsische Corona-Verordnung sieht drei Szenarien für Kitas und Krippen vor: Szenario A: Grundsätzlich gilt der Regelbetrieb mit einem Betreuungsumfang wie vor der Pandemie. Szenario B: Den eingeschränkten Betrieb kann das Gesundheitsamt anordnen, wenn die 7-Tage-Inzidenz in Wolfsburg 100 oder mehr beträgt und eine Infektionsschutzmaßnahme angeordnet wurde, beispielsweise die Quarantäneanordnung für eine Regelgruppe. Im Szenario B gilt eine strenge Gruppentrennung. Auch das Außengelände darf nur durch eine Gruppe zeitgleich genutzt werden, es sei denn, die Spielbereiche können voneinander abgegrenzt werden. Szenario C: Die Betriebsuntersagung und Notbetreuung kann das Gesundheitsamt anordnen, wenn Szenario B mit weiteren Infektionsschutzmaßnahmen nicht ausreicht. Notgruppen mit je maximal fünf Kindern sind möglich.

Was passiert bei einer Corona-Infektion? „Das Gesundheitsamt entscheidet je nach Sachlage, ob eine einzelne Kita-Gruppe inklusive den dort arbeitenden Erziehern unter Quarantäne gestellt und getestet werden oder ob bei gruppenübergreifenden Früh- und Spätdiensten weitere Kinder und Mitarbeitende in Quarantäne gesetzt werden“, erklärt die Stadt Wolfsburg.

Von Christian Opel