Wolfsburg

Wann beginnt Wolfsburg mit den Impfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren? Während die Gesundheitsämter in Braunschweig oder Hannover bereits Angebote eröffnet haben, ist das Vakzin für Kinder in Wolfsburg bislang nur in Arztpraxen erhältlich. Das soll sich allerdings bald ändern. Die Stadt hat sich am Montag außerdem zur Omikron-Variante geäußert.

„Die Planungen für das Impfen von Kindern zwischen 5 und 11 Jahren sind auf der Zielgeraden“, sagt Stadtsprecher Ralf Schmidt. Noch in dieser Woche will die Stadt mitteilen, wann und wo es konkret losgeht.

Corona-Impfungen sollen in einem „kinderfreundlichen Umfeld“ erfolgen

Dass Wolfsburg später beginnt als andere Kommunen begründet die Schmidt damit, dass es für die Impfung von Kindern, anderer und weitreichenderer Vorbereitungen bedürfe als für die Impfung von Personen ab zwölf Jahren. „Dazu gehört nach Ansicht der Stadt auch ein möglichst kinderfreundliches Umfeld“, erklärt der Sprecher. Das umfasse unter anderem bestimmte Notfallsets für die Altersgruppe und Mitarbeitende, die für den Umgang mit Kindern und Eltern geschult sind. Derzeit sichte die Stadt geeignetes Personal für das Impfteam, stelle es zusammen und finalisiere die Raumplanung.

Lesen Sie auch:

Bestellt hat die Stadt den Impfstoff bereits, wie Stadträtin Monika Müller vor einigen Tagen mitteilte. Sobald der konkrete Startzeitpunkt für das Impfangebot bekannt ist, sollen Eltern über das niedersächsische Impfportal Termine buchen können.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung mit dem niedrig dosierten Vakzin von Biontech für Kinder zwischen fünf und elf Jahren, die selbst Vorerkrankungen haben oder Risikopersonen in ihrem näheren Umfeld. Über die Frage, wie sinnvoll die Impfung für gesunde Kinder in dem Alter ist, sind sich Experten angesichts der weiteren Ausbreitung der Omikron-Variante uneins. Einige empfehlen, auf einen Impfstoff zu warten, der auf die Variante angepasst ist.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil: Bund und Länder beraten angesichts der Omikron-Variante über neue Corona-Maßnahmen. Quelle: Michael Matthey/dpa

In Braunschweig ist die erste Omikron-Infektion bekannt

Braunschweig meldete am Montagnachmittag einen ersten Omikron-Fall. Betroffen sei eine männliche Person mittleren Alters, die sich „vermutlich“ im Ausland angesteckt habe. In Wolfsburg ist die neue Variante noch nicht aufgefallen: „Derzeit ist noch kein Fall einer Omikron-Variante bekannt. Verdachtsfälle haben sich bisher nicht bestätigt“, erklärte Stadtsprecher Ralf Schmidt am Montag auf WAZ-Nachfrage.

Bund und Länder planen Kontaktbeschränkungen für Geimpfte

Vor dem Hintergrund, dass mehrere Länder wegen der Omikron-Variante „dramatisch ansteigende Fallzahlen“ verzeichnen, wollen Bund und Länder am Dienstag über weitere Corona-Maßnahmen beraten. Im Gespräch sind unter anderem Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erklärte bereits am Sonntag, dass es bei den Beratungen darum gehe, „bundesweit für eine größtmögliche Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen.“

In Niedersachsen tritt schon am Dienstag eine neue Corona-Regel für den Einzelhandel in Kraft: In allen Geschäften gilt dann die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Mit medizinischer Maske erhalten die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger daher künftig keinen Zutritt mehr zu Supermärkten, Bekleidungsgeschäften oder Drogerien.

Von Melanie Köster